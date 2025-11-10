Усі голоси на плівках "Мідаса": Карлсон, Професор, Рокет і Тенор, хто вони та про що говорили (фото, відео)

Детальні розмови Рокета, Тенора, Професора та Карлсона, які, за версією слідства, контролювали ключові процеси в "Енергоатомі".

Національне антикорупційне бюро оприлюднило деталі масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Зібрані аудіозаписи свідчать про роботу високорівневої злочинної організації, яка тривалий час контролювала процеси у стратегічній компанії "Енергоатом" та впливала на рішення Міністерства енергетики.

Операцію під кодовою назвою "Мідас" НАБУ проводило 15 місяців. У фінальній фазі відбулося понад 70 обшуків, у яких брали участь усі підрозділи Бюро. Детективи отримали понад 1000 годин аудіозаписів телефонних розмов, що документують роботу схеми.

Як працювала схема "шлагбаум"

Суть схеми — систематичне отримання 10–15% відкату від контрагентів "Енергоатому" за укладені контракти або за розблокування платежів за вже виконані роботи. У разі відмови контрагенти отримували штучне блокування оплати або позбавлялися статусу постачальника. Таку практику учасники називали "шлагбаумом" — своєрідним "вхідним квитком" за доступ до роботи з держкомпанією.

Кошти, знайдені під час обшуків

Хто на плівках

На плівках фігурують чотири основні мовники. За словами народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон — це Тимур Міндіч, бізнесмен та співвласник компанії Студія "Квартал 95", Професор — Герман Галущенко, міністр юстиції України, ексміністр енергетики, Тенор — Дмитро Басов, експрацівник Генпрокуратури, очолює підрозділ безпеки "Енергоатому", Рокет — Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики.

Герман Галущенко, міністр юстиції України

Тимур Міндіч, бізнесмен

За описом НАБУ:

Рокет — колишній заступник голови ФДМ і помічник Андрія Деркача, нинішнього сенатора РФ, який перебуває в розшуку у справах НАБУ. З 2023 до 2025 року був радником міністра енергетики.

Тенор — колишній правоохоронець і до недавнього часу виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому".

Дмитро Басов, експрацівник Генпрокуратури, очолює підрозділ безпеки "Енергоатому"

Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики

За даними слідства, Рокет і Тенор збирали гроші з контрагентів "Енергоатому", мали вплив на посадовців компанії та міністерства й могли призначати "своїх" людей, блокувати платежі та намагатися контролювати інші підприємства енергосектору.

Рокет фактично контролював закупівлі та виконання контрактів через підконтрольних керівників. Він організовував схему отримання хабарів у розмірі 10–15% від суми договорів.

Хто що говорить на плівках: ключові розмови

У розшифровках фігурують кілька дат і фрагментів, що ілюструють тиск на підрядників, обговорення відкатів та впливу на кадрові рішення.

15.05.2025

14.05.2025

Рокет — Вона шукає щось таке саме, їй це подобається, ось ці в обтягнутих штанцях…

Тенор — Ці ж хлопці не зароблять грошей.

Рокет — Зарплату їй плачу я.

16.10.2025

9.07.2025

Тенор — Вони планують продовжувати будувати ёб*чі захисні, цифри шалені.

Рокет — Скажи постачальникам, що всі й так розуміють, що ось-ось щось буде відбуватися. Тому що у нас йдуть наростаючі (йдеться про підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва в Міненерго та "Енергоатомі").

Рокет — Почне вокзал підключатися, Служба, Резницька, почнуть клепати. В принципі за ним тягнуть.

***

Тенор — Ми можемо мені завтра дати звідси трохи на зарплату?

Рокет — Ви ж розумієте, що перше ж засідання Кабінету міністрів, на яке він потрапить, бл***.

Рокет — Просто феєричним. Плюс у нього в короні засяє ще один діамант.

25.09.2025

30.06.25

Карлсон — Не хочеться підозру отримувати.

"Тіньове" управління стратегічною компанією

Енергоатом

На думку НАБУ, злочинна організація контролювала критичні процеси у компанії: закупівлі, розрахунки з підрядниками, рух фінансів та призначення у ключові департаменти. За версією слідства, чиновники та пов’язані з ними особи:

вимагали відкат у 10–15% від суми контрактів

блокували виплати за вже виконані роботи

відмовлялися затверджувати оборонні об’єкти без хабарів

погрожували "мобілізаційним тиском" на працівників компаній-підрядників

планували контроль над іншими об’єктами енергосистеми

У "Енергоатомі" фактично діяла тіньова система управління: стратегічною компанією з доходом понад 200 млрд грн керував не менеджмент чи держава, а стороння особа без формальних повноважень — так званий "смотрящий".

Міндіч втік за кордон перед обшуком

На записах фігурує позивний "Карлсон", яким за попередніми даними називають бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95". У минулі роки Міндіча пов’язували з бізнес-групою Ігоря Коломойського та неформальним впливом на медійні активи. 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до його квартири у Києві, однак за кілька годин до того бізнесмен покинув територію України.

У той же день НАБУ провело обшуки у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який на плівках названий "Професором", та в офісах "Енергоатому". Саме в період його керівництва, за версією слідчих, могла бути налагоджена частина каналів впливу.

