Усі голоси на плівках "Мідаса": Карлсон, Професор, Рокет і Тенор, хто вони та про що говорили (фото, відео)
Детальні розмови Рокета, Тенора, Професора та Карлсона, які, за версією слідства, контролювали ключові процеси в "Енергоатомі".
Національне антикорупційне бюро оприлюднило деталі масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Зібрані аудіозаписи свідчать про роботу високорівневої злочинної організації, яка тривалий час контролювала процеси у стратегічній компанії "Енергоатом" та впливала на рішення Міністерства енергетики.
Операцію під кодовою назвою "Мідас" НАБУ проводило 15 місяців. У фінальній фазі відбулося понад 70 обшуків, у яких брали участь усі підрозділи Бюро. Детективи отримали понад 1000 годин аудіозаписів телефонних розмов, що документують роботу схеми.
Як працювала схема "шлагбаум"
Суть схеми — систематичне отримання 10–15% відкату від контрагентів "Енергоатому" за укладені контракти або за розблокування платежів за вже виконані роботи. У разі відмови контрагенти отримували штучне блокування оплати або позбавлялися статусу постачальника. Таку практику учасники називали "шлагбаумом" — своєрідним "вхідним квитком" за доступ до роботи з держкомпанією.
Хто на плівках
На плівках фігурують чотири основні мовники. За словами народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон — це Тимур Міндіч, бізнесмен та співвласник компанії Студія "Квартал 95", Професор — Герман Галущенко, міністр юстиції України, ексміністр енергетики, Тенор — Дмитро Басов, експрацівник Генпрокуратури, очолює підрозділ безпеки "Енергоатому", Рокет — Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики.
За описом НАБУ:
Рокет — колишній заступник голови ФДМ і помічник Андрія Деркача, нинішнього сенатора РФ, який перебуває в розшуку у справах НАБУ. З 2023 до 2025 року був радником міністра енергетики.
Тенор — колишній правоохоронець і до недавнього часу виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому".
За даними слідства, Рокет і Тенор збирали гроші з контрагентів "Енергоатому", мали вплив на посадовців компанії та міністерства й могли призначати "своїх" людей, блокувати платежі та намагатися контролювати інші підприємства енергосектору.
Рокет фактично контролював закупівлі та виконання контрактів через підконтрольних керівників. Він організовував схему отримання хабарів у розмірі 10–15% від суми договорів.
Хто що говорить на плівках: ключові розмови
У розшифровках фігурують кілька дат і фрагментів, що ілюструють тиск на підрядників, обговорення відкатів та впливу на кадрові рішення.
15.05.2025
14.05.2025
Рокет — Вона шукає щось таке саме, їй це подобається, ось ці в обтягнутих штанцях…
Тенор — Ці ж хлопці не зароблять грошей.
Рокет — Зарплату їй плачу я.
16.10.2025
9.07.2025
Тенор — Вони планують продовжувати будувати ёб*чі захисні, цифри шалені.
Рокет — Скажи постачальникам, що всі й так розуміють, що ось-ось щось буде відбуватися. Тому що у нас йдуть наростаючі (йдеться про підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва в Міненерго та "Енергоатомі").
Рокет — Почне вокзал підключатися, Служба, Резницька, почнуть клепати. В принципі за ним тягнуть.
***
Тенор — Ми можемо мені завтра дати звідси трохи на зарплату?
Рокет — Ви ж розумієте, що перше ж засідання Кабінету міністрів, на яке він потрапить, бл***.
Рокет — Просто феєричним. Плюс у нього в короні засяє ще один діамант.
25.09.2025
30.06.25
Карлсон — Не хочеться підозру отримувати.
"Тіньове" управління стратегічною компанією
На думку НАБУ, злочинна організація контролювала критичні процеси у компанії: закупівлі, розрахунки з підрядниками, рух фінансів та призначення у ключові департаменти. За версією слідства, чиновники та пов’язані з ними особи:
- вимагали відкат у 10–15% від суми контрактів
- блокували виплати за вже виконані роботи
- відмовлялися затверджувати оборонні об’єкти без хабарів
- погрожували "мобілізаційним тиском" на працівників компаній-підрядників
- планували контроль над іншими об’єктами енергосистеми
У "Енергоатомі" фактично діяла тіньова система управління: стратегічною компанією з доходом понад 200 млрд грн керував не менеджмент чи держава, а стороння особа без формальних повноважень — так званий "смотрящий".
Міндіч втік за кордон перед обшуком
На записах фігурує позивний "Карлсон", яким за попередніми даними називають бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95". У минулі роки Міндіча пов’язували з бізнес-групою Ігоря Коломойського та неформальним впливом на медійні активи. 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до його квартири у Києві, однак за кілька годин до того бізнесмен покинув територію України.
У той же день НАБУ провело обшуки у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який на плівках названий "Професором", та в офісах "Енергоатому". Саме в період його керівництва, за версією слідчих, могла бути налагоджена частина каналів впливу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що раптовий виїзд Міндіча за кордон за кілька годин до обшуків обурив українців. Вони дивуються — чому він зміг пересікти кордон.