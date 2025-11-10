Рус

Усі голоси на плівках "Мідаса": Карлсон, Професор, Рокет і Тенор, хто вони та про що говорили (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Галущенко та Міндіч можуть бути фігурантами плівок Новина оновлена 10 листопада 2025, 14:57
Галущенко та Міндіч можуть бути фігурантами плівок. Фото Колаж "Телеграфу"

Детальні розмови Рокета, Тенора, Професора та Карлсона, які, за версією слідства, контролювали ключові процеси в "Енергоатомі".

Національне антикорупційне бюро оприлюднило деталі масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Зібрані аудіозаписи свідчать про роботу високорівневої злочинної організації, яка тривалий час контролювала процеси у стратегічній компанії "Енергоатом" та впливала на рішення Міністерства енергетики.

Операцію під кодовою назвою "Мідас" НАБУ проводило 15 місяців. У фінальній фазі відбулося понад 70 обшуків, у яких брали участь усі підрозділи Бюро. Детективи отримали понад 1000 годин аудіозаписів телефонних розмов, що документують роботу схеми.

Як працювала схема "шлагбаум"

Суть схеми — систематичне отримання 10–15% відкату від контрагентів "Енергоатому" за укладені контракти або за розблокування платежів за вже виконані роботи. У разі відмови контрагенти отримували штучне блокування оплати або позбавлялися статусу постачальника. Таку практику учасники називали "шлагбаумом" — своєрідним "вхідним квитком" за доступ до роботи з держкомпанією.

Кошти, знайдені під час обшуків
Кошти, знайдені під час обшуків
Кошти, знайдені під час обшуків
Кошти, знайдені під час обшуків

Хто на плівках

На плівках фігурують чотири основні мовники. За словами народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон — це Тимур Міндіч, бізнесмен та співвласник компанії Студія "Квартал 95", Професор — Герман Галущенко, міністр юстиції України, ексміністр енергетики, Тенор — Дмитро Басов, експрацівник Генпрокуратури, очолює підрозділ безпеки "Енергоатому", Рокет — Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики.

Герман Галущенко, міністр юстиції України
Герман Галущенко, міністр юстиції України
Тимур Міндіч, бізнесмен
Тимур Міндіч, бізнесмен

За описом НАБУ:

Рокет — колишній заступник голови ФДМ і помічник Андрія Деркача, нинішнього сенатора РФ, який перебуває в розшуку у справах НАБУ. З 2023 до 2025 року був радником міністра енергетики.

Тенор — колишній правоохоронець і до недавнього часу виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому".

Дмитро Басов, експрацівник Генпрокуратури, очолює підрозділ безпеки "Енергоатому"
Дмитро Басов, експрацівник Генпрокуратури, очолює підрозділ безпеки "Енергоатому"
Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики
Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики

За даними слідства, Рокет і Тенор збирали гроші з контрагентів "Енергоатому", мали вплив на посадовців компанії та міністерства й могли призначати "своїх" людей, блокувати платежі та намагатися контролювати інші підприємства енергосектору.

Рокет фактично контролював закупівлі та виконання контрактів через підконтрольних керівників. Він організовував схему отримання хабарів у розмірі 10–15% від суми договорів.

Хто що говорить на плівках: ключові розмови

У розшифровках фігурують кілька дат і фрагментів, що ілюструють тиск на підрядників, обговорення відкатів та впливу на кадрові рішення.

15.05.2025

14.05.2025

Рокет — Вона шукає щось таке саме, їй це подобається, ось ці в обтягнутих штанцях…

Тенор — Ці ж хлопці не зароблять грошей.

Рокет — Зарплату їй плачу я.

16.10.2025

9.07.2025

Тенор — Вони планують продовжувати будувати ёб*чі захисні, цифри шалені.

Рокет — Скажи постачальникам, що всі й так розуміють, що ось-ось щось буде відбуватися. Тому що у нас йдуть наростаючі (йдеться про підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва в Міненерго та "Енергоатомі").

Рокет — Почне вокзал підключатися, Служба, Резницька, почнуть клепати. В принципі за ним тягнуть.

***

Тенор — Ми можемо мені завтра дати звідси трохи на зарплату?

Рокет — Ви ж розумієте, що перше ж засідання Кабінету міністрів, на яке він потрапить, бл***.

Рокет — Просто феєричним. Плюс у нього в короні засяє ще один діамант.

25.09.2025

30.06.25

Карлсон — Не хочеться підозру отримувати.

"Тіньове" управління стратегічною компанією

Енергоатом
Енергоатом

На думку НАБУ, злочинна організація контролювала критичні процеси у компанії: закупівлі, розрахунки з підрядниками, рух фінансів та призначення у ключові департаменти. За версією слідства, чиновники та пов’язані з ними особи:

  • вимагали відкат у 10–15% від суми контрактів
  • блокували виплати за вже виконані роботи
  • відмовлялися затверджувати оборонні об’єкти без хабарів
  • погрожували "мобілізаційним тиском" на працівників компаній-підрядників
  • планували контроль над іншими об’єктами енергосистеми

У "Енергоатомі" фактично діяла тіньова система управління: стратегічною компанією з доходом понад 200 млрд грн керував не менеджмент чи держава, а стороння особа без формальних повноважень — так званий "смотрящий".

Кошти, знайдені під час обшуків НАБУ
Кошти, знайдені під час обшуків

Міндіч втік за кордон перед обшуком

На записах фігурує позивний "Карлсон", яким за попередніми даними називають бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95". У минулі роки Міндіча пов’язували з бізнес-групою Ігоря Коломойського та неформальним впливом на медійні активи. 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до його квартири у Києві, однак за кілька годин до того бізнесмен покинув територію України.

У той же день НАБУ провело обшуки у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який на плівках названий "Професором", та в офісах "Енергоатому". Саме в період його керівництва, за версією слідчих, могла бути налагоджена частина каналів впливу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що раптовий виїзд Міндіча за кордон за кілька годин до обшуків обурив українців. Вони дивуються — чому він зміг пересікти кордон.

Теги:
#Енергоатом #НАБУ #Тимур Міндіч #Герман Галущенко