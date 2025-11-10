Не каждый донесет? Сколько весит 1,6 млн долларов наличными

Мы поинтересовались насколько тяжело нести такую сумму денег

Фигурант дела о коррупции в энергетике "Рёшик" жаловался, что ему было очень тяжело нести 1 млн 600 тысяч долларов США наличными.

Об этом идет речь в пленках НАБУ. "Телеграф" обратился к нейросетям с вопросом, сколько весят банкноты на сумму 1 млн 600 тысяч долларов США.

Что было на аудиозаписи

– А как ты допер коробку?, – спросил "Шугармен".

– Она с ручкой такая. Ну как ноут такой, просто упакованный. И все. Я ж Капелле потом допаковал, потому что я забрал лимон и в этой же коробке отдал 1,6. Но 1,6 нести до картины такое себе удовольствие, – ответил "Рёшик".

Насколько тяжело нести такую сумму

ChatGPT ответил, что более точно можно сказать, зная какие использовались банкноты. Минимально это могло быть 16 кг, поскольку одна американская банкнота любого номинала весит 1 грамм.

Таким образом, если использовались сотенные, что вероятнее всего, они потянули на 16 кг. Это можно сопоставить со средним весом автомобильного аккумулятора или велосипеда.

Насколько это тяжело? Один человек может поднять и перенести такой вес, но если нести нужно далеко, то это может вызвать трудности.

Нейросеть также указала, что если часть банкнот была меньшего номинала, например 50 или 20 долларов, вес указанной суммы мог быть в несколько раз больше, и составить 40, а то и 80 кг.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что называется "пленками Миндича". Этот термин всплыл на фоне записей НАБУ с операции "Миндас". Аудиозаписи длятся 1000 часов и являются результатом 15 месяцев работы детективов. Сообщалось, что на пленках зафиксированы разговоры высокопоставленных лиц в квартире бизнесмена. Якобы прослушка правоохранительных органов смогла записать описание коррупционных схем с упоминанием громких имен.