Дивна ніч у плацкарті: у поїзді бабуся провела ритуал, який ніхто не очікував побачити (відео)

Пасажири зафільмували у плацкартному вагоні жінку, яка робила рухи хрестом над простором і людьми.

Сцена, знайома багатьом пасажирам українських залізниць: у плацкартному вагоні люди лягають спати. Однак мандрівник Дмитро побачив дивну картину — літня жінка на верхній полиці старанно хрестить вагон. Потім — людей навколо. Потім — знову вагон.

Відео з цікавинкою він розмістив в TikTok. "Кажуть, ніч у поїзді — це пригода. Але ж не настільки", — жартує автор.

"Телеграф" спробував розібратися, що стоїть за цією поведінкою? Релігійний ритуал, страх чи дивна звичка?

Чому жінка хрестила вагон

Представники старшого покоління часто хрестять людей в дорогу. Це — спосіб попросити захисту. Для багатьох він залишається актуальним. Тож причиною такої поведінки може бути тривога перед дорогою, хрестити інших для них — спосіб перемкнути увагу.

Інша можлива причина — відлякування "нечистого". Люди іноді хрестять простір навколо себе та навіть конкретних людей — так ще з давніх-давен в Україні відлякували нечисту силу та зло.

Що каже церква про подібні ритуали

Якщо хреститися недбало або робити знак хреста неправильно, у православній традиції вважають, що це може послабити сенс молитви. До неакуратних рухів ставляться як до прояву неуваги чи неповаги. У народних уявленнях також існує думка, що неправильне хресне знамення нібито може позбавити людину духовного захисту й відкрити шлях нечистому.

Як мали б реагувати пасажири

Користувачі здебільшого з гумором відреагували на поведінку жінки. Припустили, що їй було нудно та розповіли про свій довід взаємодії. Запропонували й пожартувати над старенькою.

Користувачі також припустили, навіщо вона це робила. Серед версій — щоб не сильно хропіли.

