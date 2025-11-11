Укр

Странная ночь в плацкарте: в поезде бабушка провела ритуал, который никто не ожидал увидеть (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пожилая пассажирка странно вела себя
Пожилая пассажирка странно вела себя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пассажиры сняли в плацкартном вагоне женщину, которая совершала движения крестом над пространством и людьми.

Сцена знакома многим пассажирам украинских железных дорог: в плацкартном вагоне люди ложатся спать. Однако путешественник Дмитрий увидел странную картину – пожилая женщина на верхней полке старательно крестит вагон. Потом людей вокруг. Потом снова вагон.

Видео с интересом он разместил в TikTok. "Говорят, ночь в поезде — это приключение. Но ведь не настолько", — шутит автор.

"Телеграф" попытался разобраться, что стоит за этим поведением? Религиозный ритуал, страх или странная привычка?

Почему женщина крестила вагон

Представители старшего поколения часто крестят людей в путь. Это способ попросить защиты. Для многих он остается актуальным. Поэтому причиной такого поведения может быть тревога перед дорогой, крестить других для них способ переключить внимание.

Другая возможная причина – отпугивание "нечистого". Люди иногда крестят пространство вокруг себя и даже конкретных людей — так еще с древности в Украине верили, что это отпугивали нечистую силу и зло.

Что говорит церковь о подобных ритуалах

Если креститься небрежно или делать знак креста неправильно, в православной традиции считают, что это может ослабить смысл молитвы. К неаккуратным движениям относятся как к проявлению невнимания или неуважения. В народных представлениях также существует мнение, что неверное крестное знамение якобы может лишить человека духовной защиты и открыть путь нечистому.

Как должны реагировать пассажиры

Пользователи в основном с юмором отреагировали на поведение женщины. Предположили, что ей было скучно и рассказали о своем опыте взаимодействия. Предложили и пошутить над старухой.

Комментарии к видео

Пользователи также допустили, зачем она это делала. Среди версий – чтобы не сильно храпели.

Комментарии к видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на первенстве по бодибилдингу во Львове произошел курьезный случай. Один из участников значительно выделялся на фоне других.

Теги:
#Укрзализныця #Религия #Крест