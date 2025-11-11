Странная ночь в плацкарте: в поезде бабушка провела ритуал, который никто не ожидал увидеть (видео)

Пассажиры сняли в плацкартном вагоне женщину, которая совершала движения крестом над пространством и людьми.

Сцена знакома многим пассажирам украинских железных дорог: в плацкартном вагоне люди ложатся спать. Однако путешественник Дмитрий увидел странную картину – пожилая женщина на верхней полке старательно крестит вагон. Потом людей вокруг. Потом снова вагон.

Видео с интересом он разместил в TikTok. "Говорят, ночь в поезде — это приключение. Но ведь не настолько", — шутит автор.

"Телеграф" попытался разобраться, что стоит за этим поведением? Религиозный ритуал, страх или странная привычка?

Почему женщина крестила вагон

Представители старшего поколения часто крестят людей в путь. Это способ попросить защиты. Для многих он остается актуальным. Поэтому причиной такого поведения может быть тревога перед дорогой, крестить других для них способ переключить внимание.

Другая возможная причина – отпугивание "нечистого". Люди иногда крестят пространство вокруг себя и даже конкретных людей — так еще с древности в Украине верили, что это отпугивали нечистую силу и зло.

Что говорит церковь о подобных ритуалах

Если креститься небрежно или делать знак креста неправильно, в православной традиции считают, что это может ослабить смысл молитвы. К неаккуратным движениям относятся как к проявлению невнимания или неуважения. В народных представлениях также существует мнение, что неверное крестное знамение якобы может лишить человека духовной защиты и открыть путь нечистому.

Как должны реагировать пассажиры

Пользователи в основном с юмором отреагировали на поведение женщины. Предположили, что ей было скучно и рассказали о своем опыте взаимодействия. Предложили и пошутить над старухой.

Пользователи также допустили, зачем она это делала. Среди версий – чтобы не сильно храпели.

