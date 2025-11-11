"Допомоги не було": чому ДТЕК розібрала Курахівську ТЕС? Названо головну проблему

Енергооб’єкти стало ще складніше відновлювати

ДТЕК довелося демонтувати Курахівську ТЕС для відновлювальних робіт на інших пошкоджених станціях холдингу. У цей час реальної відчутної допомоги від партнерів, скоріш за все, не було.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, після масованих обстрілів енергетики у жовтні стало ще важче відновлювати пошкоджені об’єкти.

Звісно це не просто, тому що достатнього запасу обладнання немає. Минулого року після ударів по енергетичних об'єктах повідомлялось про звернення до міжнародних партнерів. Здається, Німеччина, Латвія згадувались, як мали постачати необхідні комплектуючі. сказав Корольчук

Натомість, за словами експерта, ДТЕК, яка відіграє ключову роль у покритті піків та маневровій генерації, вдалася до демонтажу Курахівської ТЕС.

Курахівська ТЕС

Обладнання звідти використали для відновлюваних робіт на інших пошкоджених станціях холдингу. Для мене це було таким сигналом, що такої реальної, відчутної допомоги можливо й не було. додав експерт Інституту енергетичних стратегій

