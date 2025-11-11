"Помощи не было": почему ДТЭК разобрала Кураховскую ТЭС? Названа главная проблема

Энергообъекты стало еще сложнее восстанавливать

ДТЭК пришлось демонтировать Кураховскую ТЭС для восстановительных работ на других поврежденных станциях холдинга. В это же время реальной ощутимой помощи от партнеров, вероятно, не было.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Детальнее читайте в материале: "Единственный вариант – ограничение потребления: эксперт о слабых местах украинской энергетики".

По его словам, после массированных обстрелов энергетики в октябре стало еще сложнее восстанавливать поврежденные объекты.

Конечно, это не просто, потому что запасов оборудования недостаточно. В прошлом году после ударов по энергетическим объектам сообщалось об обращении к международным партнерам. Кажется, Германия, Латвия упоминались в числе тех, кто может поставлять необходимые комплектующие. сказал Корольчук

Вместо этого, по словам эксперта, ДТЭК, которая играет ключевую роль в покрытии пиков и маневровой генерации, прибегла к демонтажу Кураховской ТЭС.

Кураховская ТЭС

Оборудование использовалось для восстановительных работ на других поврежденных станциях холдинга. Для меня это было таким сигналом, что такой реальной, ощутимой помощи, возможно, и не было. добавил эксперт Института энергетических стратегий

