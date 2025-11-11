Українці за кордоном можуть отримати обмеження. Як його уникнути

Українці мають підпорядковуватись законам України навіть за кордоном

Громадяни України без оновлених військово-облікових даних не зможуть отримати консульські послуги за кордоном. Окрім того, є зміни й в обліку 17-річних.

Як зазначається у законопроєкті №12076, який вже набув чинності, юнаки 17 років тепер не повинні проходити ВЛК, коли стають на військовий облік. Вони мають ставати на огляд в той рік, коли виповнилося 17 років у період з 1 січня до 31 липня.

Що треба знати:

З листопада чоловіки без оновлених даних не зможуть отримати консульські послуги за кордоном

Якщо українець вже у розшуку, він має сплатити штраф та оновити дані

Оновлення даних у ТЦК не дорівнює мобілізації до ЗСУ

Також українці, які не оновили дані, перебуваючи за кордоном, не зможуть отримати консульські послуги. Серед яких — оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта тощо. Навіть чоловіки, які виїхали за кордон, повинні подавати про себе дані до ТЦК.

Після набуття чинності закону протягом 60 днів чоловіки за кордоном мають оновити свої дані. Якщо військовозобов'язаний вже у розшуку, він має сплатити штраф та оновити дані, зателефонувавши до ТЦК, або написавши на електронну пошту.

Зауважимо, під час оновлення даних чоловіки вказують адресу проживання, контактні телефони, електронну пошту, місце роботи чи навчання, сімейний стан і військово-облікову спеціальність.

