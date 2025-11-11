Украинцы за границей могут получить ограничения. Как его избежать

Украинцы должны подчиняться законам Украины даже за границей

Граждане Украины без обновленных военно-учетных данных не смогут получить консульские услуги за границей. Кроме того, есть изменения и в учете 17-летних.

Как отмечается во вступившем в силу законопроекте №12076, юноши 17 лет теперь не должны проходить ВЛК, когда становятся на военный учет. Они должны становиться на учет в тот год, когда исполнилось 17 лет в период с 1 января по 31 июля.

Что нужно знать:

С ноября мужчины без обновленных данных не смогут получить консульские услуги за границей

Если украинец уже в розыске, он должен оплатить штраф и обновить данные

Обновление данных в ТЦК не равно мобилизации в ВСУ

Также украинцы, не обновившие данные, находясь за границей, не смогут получить консульские услуги. Среди которых оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта и т.д. Даже мужчины, выехавшие за границу, должны подавать о себе данные в ТЦК.

После вступления закона в силу в течение 60 дней мужчины за рубежом должны обновить свои данные. Если военнообязанный уже в розыске, он должен оплатить штраф и обновить данные, позвонив по телефону в ТЦК, или написав на электронную почту.

Заметим, что при обновлении данных мужчины указывают адрес проживания, контактные телефоны, электронную почту, место работы или учебу, семейное положение и военно-учетную специальность.

