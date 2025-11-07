"Буду служити". Водій Джолі вийшов на зв'язок після затримання ТЦК (відео)

Він супроводжував американську зірку до Херсона, але на блокпості його зупинили

Водій кортежу американської зірки Анджеліни Джолі Дмитро Пищиков, якого затримали 5 листопада, вийшов на зв'язок. Чоловік записав сторис, де прокоментував затримання та доправлення в ТЦК.

Що треба знати:

Анджеліна Джолі 5 листопада приїздила в Україну та відвідувала Херсон

Одного з людей кортежу в цей день затримали на блокпості, ним виявився Дмитро

Чоловік розповів, що про так звану "бусифікацію" не йдеться

Як зазначив Дмитро, він вже вийшов з ТЦК, де опинився після зупинки на блокпості під час супроводження кортежу Джолі. За його словами, більше деталей повідомить згодом.

"Все нормально. Ніхто ні від кого не тікав. Нікого не затримували. В цілому розповів про ситуацію згодом", — сказав Пищиков.

Дмитро Пищиков

Водночас, як розповів Дмитро ТСН, він перебуває в навчальному центрі. За його словами, з ним все добре, але його "трохи обурили дії ТЦК на блокпосту та деякі дії після".

"План дій такий: пройти навчання та служити у війську", — каже Пищиков.

За словами чоловіка, поліція не змогла одразу відповісти чому його затримали, адже з документами все було добре. Дмитро Пищиков мав свіжу ВЛК та посвідчення волонтера. Цікаво, що під час поїздки в Донецьку область проблем не було.

"Саме на цьому блокпості мене чомусь затримали без пояснення причин і попросили проїхати з ними, щоб уточнити деякі нюанси. Обманним шляхом, виходить", — каже Дмитро в коментарі ТСН.

Анджеліна Джолі в Україні

Нагадаємо, що цей інцидент набув великого розголосу через те, що спочатку Пищикова називали охоронцем Джолі. А масла в цей вогонь додало відео, де актриса ходить коридорами ТЦК. Однак у відомстві тоді наголосили, що вона не втручалась в ситуацію, а просто скористалась вбиральнею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці створили чимало дотепних мемів на тлі візиту Джолі в Україну.