"Буду служити". Водій Джолі вийшов на зв'язок після затримання ТЦК (відео)

Тетяна Крутякова
Дмитро Пищиков та Анджеліна Джолі Новина оновлена 07 листопада 2025, 20:15
Дмитро Пищиков та Анджеліна Джолі. Фото Колаж "Телеграфу"

Він супроводжував американську зірку до Херсона, але на блокпості його зупинили

Водій кортежу американської зірки Анджеліни Джолі Дмитро Пищиков, якого затримали 5 листопада, вийшов на зв'язок. Чоловік записав сторис, де прокоментував затримання та доправлення в ТЦК.

Що треба знати:

  • Анджеліна Джолі 5 листопада приїздила в Україну та відвідувала Херсон
  • Одного з людей кортежу в цей день затримали на блокпості, ним виявився Дмитро
  • Чоловік розповів, що про так звану "бусифікацію" не йдеться

Як зазначив Дмитро, він вже вийшов з ТЦК, де опинився після зупинки на блокпості під час супроводження кортежу Джолі. За його словами, більше деталей повідомить згодом.

"Все нормально. Ніхто ні від кого не тікав. Нікого не затримували. В цілому розповів про ситуацію згодом", — сказав Пищиков.

Дмитро Пищиков
Дмитро Пищиков

Водночас, як розповів Дмитро ТСН, він перебуває в навчальному центрі. За його словами, з ним все добре, але його "трохи обурили дії ТЦК на блокпосту та деякі дії після".

"План дій такий: пройти навчання та служити у війську", — каже Пищиков.

За словами чоловіка, поліція не змогла одразу відповісти чому його затримали, адже з документами все було добре. Дмитро Пищиков мав свіжу ВЛК та посвідчення волонтера. Цікаво, що під час поїздки в Донецьку область проблем не було.

"Саме на цьому блокпості мене чомусь затримали без пояснення причин і попросили проїхати з ними, щоб уточнити деякі нюанси. Обманним шляхом, виходить", — каже Дмитро в коментарі ТСН.

Анджеліна Джолі в Україні
Анджеліна Джолі в Україні

Нагадаємо, що цей інцидент набув великого розголосу через те, що спочатку Пищикова називали охоронцем Джолі. А масла в цей вогонь додало відео, де актриса ходить коридорами ТЦК. Однак у відомстві тоді наголосили, що вона не втручалась в ситуацію, а просто скористалась вбиральнею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці створили чимало дотепних мемів на тлі візиту Джолі в Україну.

