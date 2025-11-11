Ці міста можуть замерзнути: кому з українців потрібно бути готовим до важкої зими

Повинні бути чіткі інструкції, які б дотримувалися ЖЕКи

Деякі українські міста перебувають у зоні підвищеного ризику відключень опалення цієї зими через російські удари по енергосистемі. У таких населених пунктах потрібно готуватись до непередбачуваних ситуацій.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив перший заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

За його словами, мають бути чіткі інструкції, які б дотримувалися ЖЕКи, що управляють компанії.

Можливо, навіть провести якісь умовні навчання чи репетиції. Наскільки мені відомо, минулого року ДСНС навіть проводили такі навчання. Хіба, варто слідкувати, аби це не викликало паніку в населення. сказав нардеп Кучеренко

Кучеренко вважає, що найбільші ризики в цьому плані є для прифронтових міст.

