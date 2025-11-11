Змусить червоніти від збентеження: яке кумедне прізвище є в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Носії цього родового імені живуть у західних та південних областях
Серед багатьох українських прізвищ, за кожним з яких стоїть велика історія, є й досить кумедні. Наприклад, до них можна зарахувати родове ім’я Пісько.
У цьому матеріалі "Телеграф", посилаючись на сайт "Рідні", на якому розповідають про походження прізвищ та вказано інформацію про українські імена.
На даний час в Україні проживає 64 носії цього прізвища.
Згідно з опублікованою на сайті картою, більшість власників прізвища Пісько проживають у Львові — 29 осіб. Ще 22 носії мешкають у Городоцькому районі Львівської області. Ще 7 — у Пустомитівському районі та 1 у Перемишлянському районі.
Ще по одному носію живуть у південних областях країни.
Найімовірніше це прізвище походить від прізвиська, що походить від слова "пост", "пісний". Крім того, прізвисько раніше могло бути пов’язане з пішими людьми, і могло стосуватися віросповідання, зовнішнього вигляду чи діяльності людини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке українське прізвище звучить, як матюки. Це родове ім’я є досить рідкісним і зустрічається в основному в західних регіонах.