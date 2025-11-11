Заставит краснеть от смущения: какая забавная фамилия есть в Украине

Носители этого родового имени живут в западных и южных областях

В числе множества украинских фамилий, за каждой из которых стоит большая история, есть и довольно забавные. Например, к ним можно отнести родовое имя Писько.

В этом материале "Телеграф", ссылаясь на сайт "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах.

В настоящее время в Украине проживает 64 носителя этой фамилии.

Согласно опубликованной на сайте карте, большая часть владельцев фамилии Писько проживают во Львове — 29 человек. Еще 22 носителя живут в Городоцком районе Львовской области. Еще 7 — в Пустомытовском районе и 1 в Перемышлянском районе.

Еще по одному носителю живут в южных областях страны.

Где живут украинцы с фамилией Писько

Вероятнее всего эта фамилия походит от прозвища, происходящего от слова "пост", "постный". Кроме того, прозвище ранее могло быть связано с пешими людьми, и могло касаться вероисповедания, внешнего вида или рода деятельности человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая украинская фамилия звучит, как матерное слово. Это родовое имя довольно редкое и встречается в основном в западных регионах.