Звучить, як непристойна лайка. Яке українське прізвище не вимовити без посмішки

В Україні понад сотня людей з таким прізвищем

На території сучасної України мешкають українці зі смішними прізвищами, до прикладу, Очколас. Це родове ім'я несильно поширене, але зустрічається майже по всій країні.

Про це свідчать дані порталу "Рідні". Наразі в Україні нараховується всього лише 119 Очколасів.

Усі вони мешкають і на заході країни, півночі та сході. Найбільша кількість українців з таким прізвищем у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Також досить багато в Києві. Найчастіше це родове ім'я мають Микола та Валентина. Цікаво, що попри своє досить кумедне звучання, прізвище немає точних даних про походження. Однак деякі думки в науковців є.

Поширення прізвища Очколас

Саме прізвище складається з двох частин "Очко" та "Лас". Хоча перша частина й нагадує по звучанню лайливу назву сідниць, але фактично це не так. Адже в давнину "очком" називали очі. Тобто перша частина цілком може мати значення очей, а друга — ласувати, тобто "той, хто любить щось", "охочий до чогось".

Виходить, що Очколас можна тлумачити, як той, хто любить очима. Це прізвище цілком могло утворитись під прізвиська, які часто давали в давнину. Також це родове ім'я має кілька схожих: Очко, Очколяс, Очков, Очкодер тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є ще одне рідкісне та дуже смішне прізвище — Йобко. Воно зустрічається в західних регіонах та може мати польське походження.