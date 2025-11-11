Прорив "пізнього совка": це єдині панельки в СРСР, які стали герметичними

Несподіване технологічне рішення змінило здатність будинків до збереження тепла

Серія багатоповерхових панельних будинків "Т", яка виникла в останні десятиліття СРСР, стала прогресивною завдяки особливій технології стиків. Вони збиралися подібно до конструктора LEGO, що радикально покращило герметичність швів.

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, лауреат державної премії України в галузі архітектури, член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков.

За його словами, житлові будівлі, які входили до серій Т, Т1, Т2, стали справжнім проривом у будівельних технологіях СРСР. Панелі, з яких вони збиралися, були зубчастими, як деталі конструктора.

Саме це відрізняло серію Т від попередніх – із прямими панелями, які з’єднувалися швами. А зубчасті сегменти поєднувалися замками як LEGO.

"І ось такі панельки, вони вже герметичними були на стиках. Це був такий прогресив. Серія Т останніх років Радянського Союзу – чудова серія", – сказав Юнаков.

Житловий будинок серії "Т" за адресою: Київ, вул. Прирічна, 33

Варто зазначити, що серію "Т" було розроблено наприкінці 70-х у "Київпроєкті" у зв’язку з підвищенням вимог до якості житла. Вона передбачала збільшення площ та покращення теплоізоляції будівель.

У Києві масове будівництво таких будівель відбувалося з 1980 по 2005 роки. Було зведено понад три сотні 16-поверхових будинків, а 25-поверхові будуються й досі.

Раніше професор розповів, як радянські інженери створили найхолодніші будинки. За його словами, деякі радянські будинки мають не лише тонкі стіни у 25 см, що менше на 13 см, ніж потрібно, а й так звані "хрущовські холодильники".