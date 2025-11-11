Прорив "пізнього совка": це єдині панельки в СРСР, які стали герметичними
Несподіване технологічне рішення змінило здатність будинків до збереження тепла
Серія багатоповерхових панельних будинків "Т", яка виникла в останні десятиліття СРСР, стала прогресивною завдяки особливій технології стиків. Вони збиралися подібно до конструктора LEGO, що радикально покращило герметичність швів.
Що потрібно знати:
- Серія панельних будинків "Т" з’явилася у пізньому СРСР
- Будинки серії "Т" збиралися як конструктор LEGO
- Особлива технологія покращила герметичність стиків
Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, лауреат державної премії України в галузі архітектури, член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков.
За його словами, житлові будівлі, які входили до серій Т, Т1, Т2, стали справжнім проривом у будівельних технологіях СРСР. Панелі, з яких вони збиралися, були зубчастими, як деталі конструктора.
Саме це відрізняло серію Т від попередніх – із прямими панелями, які з’єднувалися швами. А зубчасті сегменти поєднувалися замками як LEGO.
"І ось такі панельки, вони вже герметичними були на стиках. Це був такий прогресив. Серія Т останніх років Радянського Союзу – чудова серія", – сказав Юнаков.
Варто зазначити, що серію "Т" було розроблено наприкінці 70-х у "Київпроєкті" у зв’язку з підвищенням вимог до якості житла. Вона передбачала збільшення площ та покращення теплоізоляції будівель.
У Києві масове будівництво таких будівель відбувалося з 1980 по 2005 роки. Було зведено понад три сотні 16-поверхових будинків, а 25-поверхові будуються й досі.
Раніше професор розповів, як радянські інженери створили найхолодніші будинки. За його словами, деякі радянські будинки мають не лише тонкі стіни у 25 см, що менше на 13 см, ніж потрібно, а й так звані "хрущовські холодильники".