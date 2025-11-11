Бігала, наче вдома: тварина носилась Києвом і стала зіркою мережі (відео)

Господаря тварини поряд не було

Посеред Києва помітили козла. Тварина почувалася досить вільно, заскочивши на щось типу помосту.

Відео опублікували в мережі. Локацію, де саме було помічено тварину, не вказали, але натякнули, що це було біля станції метро.

Цап не проявляв ознак страху, він поводився так, ніби бігати столицею для нього звичайна справа. Козел гасав платформою, схопивши якусь гілочку.

Звідки тварина взялася у середмісті столиці — незрозуміло. Поруч не видно господарів.

У коментарях припустили, що козел "домашній" й хтось тримає його в хаті. Була навіть пропозиція забрати тварину собі — просили вказати адресу, де саме прогулюється рогатий.

Когось козел наштовхнув на філософські думки, що козлів (у переносному сенсі) в місті й так вистачає. Ось деякі з коментарів:

Та то домашня. В квартирі хтось тримає

Скажіть де, я ее заберу, у мене приватний дом

Хай тваринка повеселиться!

Козлів і так вистачає у Києві

