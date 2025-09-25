Вкусила жінку прямо у квартирі. В Україні помітили небезпечну хижу тварину (фото)

Вона вражає своїм великим розміром

В Одесі в чергове зафіксували небезпечну тварину. Йдеться про велику сколопендру, яка вкусила жінку.

Факти:

Сколопендра в Одесі вкусила жінку.

Розміри тварини завеликі для України, вона може бути завезена.

Сколопендри — хижі тварини: що про них відомо

Сколопендра вкусила жінку прямо в квартирі

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", помітили сколопендру в одному з багатоквартирних будинків у квартирі. Тварина була у туалеті. Ймовірніше в квартиру вона потрапила через вентиляцію.

Відомо, що сколопендра навіть вкусила жінку, коли та хотіла взяти рулон паперу. Постраждалій надали допомогу та виписали ліки. На фото, які поширюють одесити, видно, що це досить велика тварина — до 10 см у довжину. Вона має темне тіло та помаранчеві лапки.

Сколопендра, яку помітили в Одесі

Зауважимо, що в Україні немає отруйних сколопендр, але вони можуть бути імпортовані і для зоомагазинів, і разом з фруктами з тропічних країн. На фото ймовірніше зображена сколопендра роду Scolopendra — тропічна велика сколопендра. Визначити точно вид не можливо, але це можуть бути — Scolopendra subspinipes (тропічна сколопендра) або Scolopendra morsitans (африканська сколопендра).

Scolopendra subspinipes

Scolopendra morsitans

Вона не типовий житель України, її могли привезти до країни з імпортованими фруктами. На це вказує розмір тварини, адже на території нашої держави мешкають здебільшого сколопендри до 4 см, а ця — 10-12 см.

Що відомо про сколопендр

Це безхребетні хижі отруйні тварини з класу губоногих групи багатоніжок. Живуть переважно в тропіках і субтропіках, в Україні зустрічаються в південних областях та Криму. Мають розмір до 10—15 см, тропічні види — до 30 см. Відомо близько 90 видів.

Сколопендра з дітками

Сколопендри харчуються дрібними безхребетними, великі тропічні види нападають на жаб, ящірок, птахів. Полюють переважно вночі. У разі небезпеки ховаються під камінням або в тріщинах землі. Для людей їх укуси здебільшого не небезпечні, але досить болючі та можуть викликати інтоксикацію.

