Бегало, как дома: животное носилось по Киеву и стало звездой сети (видео)

Хозяина животного рядом не было

Посреди Киева заметили козла. Животное чувствовало себя довольно свободно, заскочив на что-то типа помоста.

Видео было опубликовано в сети. Локацию, где именно было замечено животное, не указали, но намекнули, что это было у станции метро.

Козел не проявлял признаков страха, он вел себя так, будто бегать по столице для него обычное дело. Козел носился по платформе, схватив какую-то веточку.

Откуда животное взялось в центре столицы — непонятно. Рядом не видно хозяев.

В комментариях предположили, что козел "домашний" и кто-то держит его дома. Было даже предложение забрать животное себе — просили указать адрес, где ходит рогатый.

Кого-то козел натолкнул на философские мысли, что козлов (в переносном смысле) в городе и так хватает.

Вот некоторые из комментариев:

Да это домашняя. В квартире кто-то держит

Скажите где, я ее заберу, у меня частный дом

Пусть животное повеселится!

Козлов и так хватает в Киеве

