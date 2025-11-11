Бегало, как дома: животное носилось по Киеву и стало звездой сети (видео)
Хозяина животного рядом не было
Посреди Киева заметили козла. Животное чувствовало себя довольно свободно, заскочив на что-то типа помоста.
Видео было опубликовано в сети. Локацию, где именно было замечено животное, не указали, но намекнули, что это было у станции метро.
Козел не проявлял признаков страха, он вел себя так, будто бегать по столице для него обычное дело. Козел носился по платформе, схватив какую-то веточку.
Откуда животное взялось в центре столицы — непонятно. Рядом не видно хозяев.
В комментариях предположили, что козел "домашний" и кто-то держит его дома. Было даже предложение забрать животное себе — просили указать адрес, где ходит рогатый.
Кого-то козел натолкнул на философские мысли, что козлов (в переносном смысле) в городе и так хватает.
Вот некоторые из комментариев:
Да это домашняя. В квартире кто-то держит
Скажите где, я ее заберу, у меня частный дом
Пусть животное повеселится!
Козлов и так хватает в Киеве
