Гучна справа "Енергоатому": кого вже відправили під варту і на скільки (фото, відео)

У середу, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку та виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову. Вони є фігурантами справи НАБУ та САП про масштабне розкрадання в "Енергоатомі".

Що потрібно знати:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет), Дмитро Басов — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Тенор), колишній співробітник Генеральної прокуратури

Суд відправив двох фігурантів під варту із можливістю внесення застави

Миронюк та Басов будуть перебувати під вартою до 8 січня

Відомо, що суд відправив Миронюка під варту до 8 січня 2026 року з можливістю внесення застави у розмірі 126 млн. грн. Його підозрюють у причетності до корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, разом із Дмитром Басовим він контролював усі закупівлі та кадрові рішення у компанії.

Прокурор САП звернувся до суду із клопотанням про взяття Миронюка під варту через ризик його втечі за кордон. Наслідком встановлено, що дружина Миронюка має банківський рахунок у Словаччині, а сам він під час однієї з розмов із Басовим заявив, що може виїхати з країни.

Ігоря Миронюка відправили під варту. Фото: "Всевидюче око"

Як пише "Слідство.Інфо", запобіжний захід Миронюку почали обирати ще вчора, 11 листопада. Проте його адвокати просили перенести засідання, оскільки не встигли ознайомитись із матеріалами справи. Хоча суддя вирішив не переносити засідання, його все ж таки перенесли, бо не встигли закінчити.

Ігор Миронюк у залі суду. Фото: "Слідство.Інфо"

Також суд відправив під варту фігуранта справи Дмитра Басова.

Як повідомляє РБК-Україна, суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн гривень.

Зазначається, що у матеріалах розслідування САП та НАБУ, Басов фігурує під кодовим ім’ям "Тенор". Він нібито координував тіньову схему, контролюючи закупівлі та фінансові операції "Енергоатому".

Прокуратура клопотала про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 45 мільйонів 420 тисяч гривень. Прокурор заявляв, що є ризик впливу на слідство.

А сам Басов від коментарів утримався.

Дмитро Басов. Фото: "Телеграф"

Передісторія

10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95", "друга" президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, екс-міністра енергетики Германа Галущенка та "Енергоат". За кілька годин до цього бізнесмен начебто залишив територію України.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"", — сказали в НАБУ.

Як повідомлялося, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів. Контрагентам Енергоатому нав’язувалися умови оплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика дістала назву "шлагбаум".

Крім того, в НАБУпоказали перші фрагмент аудіозапису розмов, що виявилися під час масштабної операції "Мідас". У них звучать не лише неоднозначні вислови про відмивання коштів, а й досить провокаційні слова про те, хто та кому платить зарплату.

Операцію під кодовою назвою "Мідас" НАБУ проводило 15 місяців. У фінальній фазі пройшло понад 70 обшуків, у яких брали участь усі підрозділи Бюро. Детективи отримали понад 1000 годин аудіозаписів телефонних розмов, які документують роботу схеми.

Кому повідомили про підозру. Колаж: Радіо Свобода

