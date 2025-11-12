Громкое дело "Энергоатома": кого уже отправили под стражу и на сколько (фото, видео)

Для одного залог — 40 млн, для второго — 126 млн

В среду, 12 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку и исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову. Они являются фигурантами дела НАБУ и САП о масштабном хищении в "Энергоатоме".

Что нужно знать:

Игорь Миронюк — бывший советник министра энергетики (Рокет), Дмитрий Басов — исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Тенор), бывший сотрудник Генеральной прокуратуры

Суд отправил двух фигурантов под стражу с возможностью внесения залога

Миронюк и Басов будут находиться под стражей до 8 января

Известно, что суд отправил Миронюка под стражу до 8 января 2026 года с возможностью внесения залога в размере 126 млн грн. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме в "Энергоатоме". Согласно данным следствия, вместе с Дмитрием Басовым он контролировал все закупки и кадровые решения в компании.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством о взятии Миронюка под стражу из-за риска его побега за границу. Следствием установлено, что супруга Миронюка имеет банковский счет в Словакии, а сам он в ходе одного из разговоров с Басовым заявил, что может выехать из страны.

Игоря Миронюка отправили под стражу. Фото: "Всевидящее око"

Как пишет "Слідство.Інфо", меру пресечения Миронюку начали выбирать еще вчера, 11 ноября. Однако его адвокаты просили перенести заседание, поскольку не успели ознакомиться с материалами дела. Хотя судья решил не переносить заседание, его все же перенесли, потому что не успели закончить.

Игорь Миронюк в зале суда. Фото: "Слідство.Інфо"

Также суд отправил под стражу фигуранта дела Дмитрия Басова.

Как сообщает РБК-Украина, суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 млн гривен.

Отмечается, что в материалах расследования САП и НАБУ, Басов фигурирует под кодовым именем "Тенор". Он якобы координировал теневую схему, контролируя закупки и финансовые операции "Энергоатома".

Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 45 миллионов 420 тысяч гривен. Прокурор заявлял, что есть риск влияния на следствие.

Сам же Басов от комментариев воздержался.

Дмитрий Басов. Фото: "Телеграф"

Дмитрий Басов. Фото: "Телеграф"

Дмитрий Басов. Фото: "Телеграф"

Предыстория

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", "другу" президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, экс-министру энергетики Герману Галущенко и в "Энергоатом". За несколько часов до этого бизнесмен якобы покинул территорию Украины.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом", — сказали в НАБУ.

Как было сообщено, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

Кроме того, в НАБУ показали первые фрагмент аудиозаписи разговоров, обнаружившихся в ходе масштабной операции "Мидас". В них звучат не только неоднозначные изречения об отмывании средств, а достаточно провокационные слова о том, кто и кому платит зарплату.

Операцию под кодовым названием "Мидас" НАБУ проводило 15 месяцев. В финальной фазе прошло более 70 обысков, в которых участвовали все подразделения Бюро. Детективы получили более 1000 часов аудиозаписей телефонных разговоров, документирующих работу схемы.

Кому сообщили о подозрении. Коллаж: Радио Свобода

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему операция "Мидас" может стать катастрофой для Украины.