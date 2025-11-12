Операція "Мідас" може стати катастрофою для України: названо головну загрозу

Є одразу кілька негативних моментів, які тягнуться за розслідуванням

Скандал навколо "Енергоатому" після операції "Мідас" може перетворитися на масштабну катастрофу для країни. Експерти не виключають, що антикорупційні структури можуть мати і записи з першими особами держави, але не оприлюднюють їх.

Що потрібно знати:

НАБУ на даний момент могли оприлюднити лише малу частину матеріалів, зібраних антикорупційними органами

Серед нерозкритих записів, ймовірно, можуть бути згадані високопосадовці, аж до перших осіб держави

Можливе розкриття цих даних може викликати масове обурення суспільства, що загрожує справжньою катастрофою в умовах повномасштабної війни

Про це говорить експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, пише "Фокус". Він наголосив, що на сьогодні оприлюднено нібито лише менше однієї п’ятої частини записів.

З урахуванням того, що я чув, скажімо так, від обізнаних інсайдерів, станом на сьогодні ми знаємо лише менш ніж п’яту частину того, що антикорупційні органи збираються опублікувати. Тому якщо такого рівня чиновників викрито зараз, то далі, я думаю, можна очікувати чогось більшого. Якщо це саме "більше" станеться, то внутрішньополітичні наслідки можуть бути більш ніж серйозними. сказав Несвітайлов.

Він додав, що на тих записах, які мають НАБУ, але ще не оприлюднені, можуть бути перші особи держави. І якщо це підтвердиться, суспільство вкрай складно стримуватиме від дій "навколо революційного характеру", що в умовах повномасштабної війни стане справжньою катастрофою.

Я думаю, що українці ще не забули, що саме тоді, коли Янукович втік і все почало сипатися, Росія змогла і Крим захопити, і значну частину Донбасу окупувати, бо в Україні був абсолютний хаос. Тому найгірше, що зараз можуть зробити Офіс президента та НАБУ — це вступати у пряму конфронтацію, запускаючи якісь дискредитаційні кампанії у телеграм-каналах тощо. Банковій зараз слід посипати голову попелом та йти домовлятися з Національним антикорупційним бюро, не провокуючи його на подальші публікації нових епізодів. Одним словом, зараз настав час для президента жертвувати тими людьми, які раніше вважалися близькими до того, щоб бути недоторканими акцентує аналітик.

Водночас моделюючи ймовірну реакцію на історію з "Енергоатомом" із боку західних союзників, Максим Несвітайлов наголосив, що Штатам це байдуже, а з Європою можуть виникнути проблеми. Однак на думку експерта, проблеми не торкнуться треку постачання озброєння, оскільки "європейці переживають за себе, розуміючи, що в такому випадку йдеться і про їхню безпеку".

Одночасно Несвітайлов каже, що гучний скандал навколо "Енергоатому" точно загальмує європейську інтеграцію України і може негативно вплинути на отримання Києвом "життєво необхідного" репараційного кредиту за рахунок заморожених активів. Аналітик додав, що історія з "Енергоатомом" потенційно може стати однією з найбільших політичних криз у новітній історії України.

Передісторія операції "Мідас"

10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95", "друга" президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, ексміністра енергетики Германа Галущенка та "Енергоатом". За кілька годин до цього бізнесмен начебто залишив територію України.

Тимур Міндіч

Герман Галущенко

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"", — сказали в НАБУ.

Як повідомлялося, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів. Контрагентам Енергоатому нав’язувалися умови оплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика дістала назву "шлагбаум".

Крім того, в НАБУ показали перші фрагмент аудіозапису розмов, що виявилися під час масштабної операції "Мідас". У них звучать не лише неоднозначні вислови про відмивання коштів, а й досить провокаційні слова про те, хто та кому платить зарплату.

Операцію під кодовою назвою "Мідас" НАБУ проводило 15 місяців. У фінальній фазі пройшло понад 70 обшуків, у яких брали участь усі підрозділи Бюро. Детективи отримали понад 1000 годин аудіозаписів телефонних розмов, які документують роботу схеми.

