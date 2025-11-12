Двоє топпосадовців втратять крісла: Зеленський анонсував жорсткі заходи щодо фігурантів "плівок НАБУ"

Зеленський звернувся до прем'єрки Свириденко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернеться до Ради з проханням підтримати заяви про звільнення міністрів енергетики та юстиції Світлани Гринчук та Германа Галущенка. Також очільник держави повідомив про санкції проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому".

Що треба знати

Зеленський вимагає звільнення міністрів енергетики та юстиції

Президент анонсував санкції проти Міндіча та Цукермана у цій справі

Очільник держави також пообіцяв реакцію РНБО.

Про це Зеленський розповів у своєму зверненні.

"Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке", — заявив президент.

Зеленський повідомив, що попросив прем'єрку Юлію Свириденко, щоб з'явились заяви про відставку від цих міністрів. Буде, за його словами, й рішення РНБО щодо цих санкцій. Він назвав схеми в енергетиці абсолютно ненормальним фактом.

За попередньою інформацією, санкції запровадять проти Міндіча та Цукермана. Про це повідомляє "ЕП".

Раніше "Телеграф" писав детальніше про гучну справу "Енергоатому". Під варту уже відправили декількох фігурантів схеми.