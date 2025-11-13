Бои в городе и постоянные штурмы. Что сейчас происходит в Покровске (карта)
Сырский посетил Покровское направление и рассказал о ситуации там
Покровск остается основным направлением атаки армии России. За 7 дней ВСУ зачистили от российских ДРГ более 7,4 км территории Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что стабилизация ситуации в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, вовлеченных в выполнение боевых задач.
Что нужно знать:
- На картах DeepState Покровск частично в "серой зоне"
- На Покровском направлении ВСУ за 12 ноября отразили 81 атаку россиян
Главком добавил, что недавно посетил Покровское направление лично, чтобы вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия.
"Противник пытается воспользоваться сложными погодными условиями", — говорит Сырский.
Он добавляет, что главная задача ВСУ — постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита существующих логистических путей, организация дополнительных.
"На подступах и непосредственно в городской застройке идет постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже — уничтожение легкой вражеской техники", — говорит главком.
По его словам, в настоящее время идет уничтожение врага на Очеретинском направлении. За последние 7 суток от ДРГ россиян было зачищено 7,4 км территории Покровского района Донецкой области.
"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", — подчеркнул Сырский.
Ранее "Телеграф" писал, что, по словам комбата "Свободы", россияне идут в наступление на Покровск по своим трупам, но ситуацию еще можно спасти.