Бои в городе и постоянные штурмы. Что сейчас происходит в Покровске (карта)

Сырский посетил Покровское направление и рассказал о ситуации там

Покровск остается основным направлением атаки армии России. За 7 дней ВСУ зачистили от российских ДРГ более 7,4 км территории Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что стабилизация ситуации в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, вовлеченных в выполнение боевых задач.

Что нужно знать:

Главком добавил, что недавно посетил Покровское направление лично, чтобы вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия.

"Противник пытается воспользоваться сложными погодными условиями", — говорит Сырский.

Он добавляет, что главная задача ВСУ — постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита существующих логистических путей, организация дополнительных.

"На подступах и непосредственно в городской застройке идет постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже — уничтожение легкой вражеской техники", — говорит главком.

По его словам, в настоящее время идет уничтожение врага на Очеретинском направлении. За последние 7 суток от ДРГ россиян было зачищено 7,4 км территории Покровского района Донецкой области.

"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", — подчеркнул Сырский.

