Над горами в Україні "помітили" VIP-літак: є загадкова деталь

Великий бізнес-джет канадської компанії призначений для далеких трансконтинентальних перельотів

Радари зафіксували загадковий VIP-літак у небі над горами на Закарпатті. Проте дізнатися, звідки і куди він летів, неможливо.

Що потрібно знати:

Радари Flightradar24 зафіксували пасажирський борт над Закарпаттям 10 жовтня

Напрямок літака залишається невідомим

З початку повномасштабної війни повітряний простір України закритий для цивільної авіації, тому причин фіксування літаків може бути декілька

Відповідну інформацію було опубліковано на сайті Flightradar24, онлайн-сервісу, що дозволяє відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті. За його даними, літак було зафіксовано 10 листопада.

Відомо лише те, що то був Bombardier Global Express.

Радари зафіксували літаки над Закарпатською областю. Скріншот: "Телеграф"

Радари зафіксували літаки над Закарпатською областю. Скріншот: "Телеграф"

Bombardier Global Express – це великий бізнес-джет канадської компанії Bombardier Aerospace, призначений для далеких трансконтинентальних перельотів. Він вміщує до 19 пасажирів та поділений на три відсіки.

Модель характеризується високими показниками дальності польоту, крейсерською швидкістю близько 950 км/год та можливістю виконання трансконтинентальних безпосадкових рейсів, наприклад, Нью-Йорк — Токіо.

Bombardier Global Express. Фото: Вікіпедія

Чому над Україною фіксують цивільні літаки

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації. Проте, системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують пасажирські літаки над територією різних регіонів нашої країни. Це пов'язано зі збоєм у системі спостереження.

Серед причин такого явища може бути передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки у роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої у роботі системи GPS. Також збої можуть бути пов’язані з інтенсивним застосуванням у ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над Одеською областю було зафіксовано пасажирські літаки.