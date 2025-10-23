Аеропорт таки відкрили? Радар помітив величезний пасажирський літак над Львовом (фото)

Літак вилетів із Сінгапуру

Поки в Україні активно обговорюється питання відкриття перших аеропортів, у небі над країною помітили пасажирський літак Airbus A350-941. Він прямував із Сінгапуру в Гельсінкі.

Що потрібно знати:

Радари Flightradar24 зафіксували пасажирський борт біля Львова 22 жовтня

Літак вилетів із Сінгапуру і прямував до Гельсінкі

З початку повномасштабної війни повітряний простір України закритий для цивільної авіації, тому причин фіксування літаків може бути декілька

Літак був зафіксований радарами Flightradar24, онлайн-сервісу, що дає змогу відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті. За його даними, літак над Україною було зафіксовано у середу, 22 жовтня.

Радари зафіксували літака поблизу Львова. Скріншот: "Телеграф"

Відомо, що літак Airbus A350-941 здійснював політ із Сінгапуру до Гельсінкі.

На карті показано розташування Сінгапуру міста Гельсінкі, а також відстань між ними

Airbus A350-941 — це великий літак, що відноситься до широкофюзеляжних лайнерів, здатний перевозити від 314 до 366 пасажирів залежно від конфігурації салону. Його довжина складає майже 67 метрів.

Літак зафіксували над Україною. Скріншот: "Телеграф"

Чому над Україною фіксують цивільні літаки

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації. Проте, системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують пасажирські літаки над територією різних регіонів нашої країни. Це пов'язано зі збоєм у системі спостереження.

Серед причин такого явища може бути передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки у роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої у роботі системи GPS. Також збої можуть бути пов’язані з інтенсивним застосуванням у ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радари над Україною зафіксували пасажирський літак, який прямував до Москви.