Пасажирські літаки помітили радари над ще однією областю України (фото)

Обидва літаки вилетіли з Туреччини у бік Молдови

В Україні над Одеською областю було зафіксовано пасажирські літаки. Йдеться про літак Турецьких авіаліній Boeing 737-8F2 і борт Mitsubishi CRJ-200ER для регіональних перельотів.

Що потрібно знати:

Радари Flightradar24 зафіксували пасажирські борти над територією Одеської області

Обидва літаки прямували у бік Кишенева

З початку повномасштабної війни повітряний простір України закритий для цивільної авіації, тому причин фіксування літаків може бути дещо

Літаки були зафіксовані радарами Flightradar24, онлайн-сервісу, що дозволяє відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті. За його даними, літаки над Україною було зафіксовано 28 жовтня.

Зазначається, що Boeing 737-8F2 летів зі Стамбула до столиці Молдови Кишенів. Цей літак є модифікацією сімейства Boeing 737 Next Generation (737NG), а саме варіанта Boeing 737-800. Зазвичай на борту 162-189 місць для пасажирів (2-класне компонування: бізнес + економ).

Другий літак зафіксований над Одеською областю, Mitsubishi CRJ-200ER. Він летів з турецького міста Бодрум до Кишенева. Цей літак є регіональним реактивним літаком, створеним канадською компанією Bombardier Aerospace, але сьогодні належить японській Mitsubishi Heavy Industries.

Чому над Україною фіксують цивільні літаки

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації. Проте, системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують пасажирські літаки над територією різних регіонів нашої країни. Це збоєм у системі спостереження.

Серед причин такого явища може бути передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки у роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої у роботі системи GPS. Також збої можуть бути пов’язані з інтенсивним застосуванням у ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

