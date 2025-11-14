Площа Калініна, Думська, а ще раніше - Козине болото: ви не повірите, яке місце в Києві носило такі назви (фото)

Від Хрещатицької до Жовтневої, від червоної зірки до Архангела Михаїла — історія цієї площі Києва відображає історію самої України.

Відомий далеко за межами України Майдан Незалежності серцем Києва став не одразу. Ще кілька століть тому на місці сучасного Майдану було… болото, яке кияни називали Козиним. Тільки в 1730-х тут почали виростати перші дерев’яні будинки. Загалом, за майже два століття свого існування вона змінювала імена шість разів — кожне з них було відбитком епохи. Зазначимо, що територія сучасної площі в різні часи була забудована.

Хрещатицька площа

У 1869 році на цьому місці офіційно постала Хрещатицька площа — жвавий центр міського життя, де відбувались базари, циркові вистави і народні гуляння. Саме тут у 1870-х звели будівлю міської думи, увінчану позолоченою статуєю Архангела Михаїла — символом Києва.

Одне з ранніх зображень Хрещатицької площі. Гравюра середини ХІХ століття/ Джерело: Олена Насирова

Думська площа

У 1876 році площу перейменували на Думську — на честь міської думи. Це був період розквіту Києва: на площі працювали художня школа, перший нічний лікарський пункт і найпопулярніші крамниці. Розбили сквер, де вдень збиралась ошатна публіка, а вночі було не дуже безпечно.

Київська дума / Джерело: "Спрага": в Києві цікаво

Сквер на Думській площі. Ілюстрація з альбому Акціонерного Товариства Гранберг Види Києва 1911 року / Джерело: Олена Насирова

Радянська епоха: Калінін і червона зірка

У 1919 році площу перейменували на Радянську, а з 1935 — на площу Калініна. Зі шпиля думи зняли Архангела, натомість встановили червону зірку. Після Другої світової війни площа зазнала значних руйнувань — старі будівлі було знесено, а на їх місці з’явилися нові радянські споруди. У 1977 році вона отримала ще одну назву — площа Жовтневої революції, на якій звели монумент Леніна і бронзові постаті робітника, селянина, матроса й робітниці.

Майдан Незалежності,1980-ті роки / Фото: Микола Козловський

Становлення Майдану Незалежності

У 1991 році радянські символи зникли, а площа отримала своє теперішнє ім’я — Майдан Незалежності. В сучасній Україні вона стала площею трьох революцій — тут відбувалися Революція на граніті (1990), Помаранчева революція (2004) та Революція Гідності (2013–2014). Кожна з них змінювала не лише вигляд площі, а й саму Україну.

Майдан Незалежності після реконструкції в 2001/ Wikipedia

Майдан Незалежності під час Революції Гідності / Wikipedia

