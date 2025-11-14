Площадь Калинина, Думская, а еще раньше – Козье болото: вы не поверите, какое место в Киеве носило такие названия (фото)

От Крещатицкой до Октябрьской, от красной звезды до Архангела Михаила, история этой площади Киева отражает историю самой Украины.

Известный далеко за пределами Украины Майдан Незалежности сердцем Киева стал не сразу. Еще несколько веков назад на месте современного Майдана было… болото, которое киевляне называли Козиным. Только в 1730-х здесь начали расти первые деревянные дома. В общем, за два столетия своего существования она меняла имена шесть раз — каждое из них было отражением эпохи. Отметим, что территория современной площади в разное время была застроена.

Крещатицкая площадь

В 1869 году на этом месте официально появилась Крещатицкая площадь — оживленный центр городской жизни, где проходили базары, цирковые представления и народные гуляния. Именно здесь в 1870-х построили здание городской думы, увенчанное позолоченной статуей Архангела Михаила — символом Киева.

Одно из самых ранних изображений Крещатицкой площади. Гравюра середины XIX века/ Источник: Елена Насырова

Думская площадь

В 1876 году площадь переименовали в Думскую — в честь городской думы. Это был период расцвета Киева: на площади работали художественная школа, первый ночной врачебный пункт и самые популярные лавки. Разбили сквер, где днем собиралась нарядная публика, а ночью не очень безопасно.

Киевская дума/Источник: "Спрага": в Киеве интересно

Сквер на Думской площади. Иллюстрация из альбома Акционерного общества Гранберг Виды Киева 1911 года/Источник: Елена Насирова

Советская эпоха: Калинин и красная звезда

В 1919 году площадь переименовали в Советскую, а с 1935 — в площадь Калинина. Со шпиля думы сняли Архангела, зато установили красную звезду. После Второй мировой войны площадь испытала значительные разрушения — старые здания были снесены, а на их месте появились новые советские постройки. В 1977 году она получила еще одно название – площадь Октябрьской революции, на которой возвели монумент Ленина и бронзовые фигуры рабочего, крестьянина, матроса и работницы.

Майдан Незалежности,1980-е годы/Фото: Николай Козловский

Становление Майдана Незалежности

В 1991 году советские символы исчезли, а площадь получила свое нынешнее имя – Майдан Незалежности. В современной Украине она стала площадью трех революций — здесь происходили Революция на граните (1990), Оранжевая революция (2004) и Революция Достоинства (2013-2014). Каждая из них меняла не только вид площади, но и саму Украину.

Майдан Незалежности после реконструкции в 2001/ Wikipedia

Майдан Незалежности во время Революции Достоинства

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве был немецкий ресторан "Лейпциг". Его открыли в честь города-побратима и подавали там особые блюда.