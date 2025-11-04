Назву цьому місту на Донеччині дала Російська імперія: як вона змінювалась з часом (фото)

Місто Слов'янськ на Донеччині за часи свого існування змінювало назву декілька разів

Місто було засноване у 1676 році біля річки Тор (нині Казенний Торець). На початок 1677 року у ньому вже мешкало 245 родин, які займалися солеварінням на торських (солених) озерах, риболовлею, полюванням і торгівлею.

Також не виключено, що назва міста могла походити від кочового племені торків, які мешкали на цих землях раніше. Про це розповідає "Телеграф".

Після захоплення Кримського ханства, Російська імперія почала перейменовувати низку колишніх фортець та слобід на честь слов'ян, аби підкреслити "слов'янську приналежність" півдня України. У 1784 році місто Тор було перейменовано на Словенськ.

Згодом офіційною формою назви став Славянськ. Утім, через те, що топонім був невнормованим і сприймався лише на слух, у різних джерелах місто називали по-різному: Солеванськ, Славянск, Слав'янськ, Славенськ, Славьянск тощо.

У 1920-х роках у документах вживалася назва Слов'янське, але надалі у радянських документах російською мовою закріпилася назва Славянск, а відповідник українською — Слов'янськ.

У квітні 2014 року проросійські бойовики одним із перших міст на Донеччині захопили Слов'янськ. Бої точилися до липня.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну місто потерпає від ворожих обстрілів.

