M&M’s дорожчі за м’ясо: українці здивовані "космічною" ціною на солодощі (відео)

Люди жартують, що за такі гроші драже мають "вилизати хату до блиску".

Українців здивувала ціна нових драже M&M's. За пачку у 256 грамів просять 699 гривень.

На це звернула увагу Тетяна Форманюк. Дівчина виклала відео, на якому демонструє ціну в одному з супермаркетів Львова та своє здивування. "Скільки я спала?", — питає авторка.

"За ці кошти мають хату вилизати до ідеального стану", "чи вони подуріли, там же на один зубок", — пишуть українці та дивуються, чи драже бува не зі срібною чи діамантовою начинкою.

Зазначимо, що все набагато простіше. Драже M&M's карамель-кава колд брю вагою 256 грамів — велика пачка лімітованої серії. Продається вона в США і на Ebay коштує 9,99 долара, що близько 420 грн в еквіваленті. Решта коштів, як припускає частина коментаторів — розмитнення, податки, націнка продавця. Проте в деяких магазинах вже зрозуміли, що ціна хай і на лімітовану серію, все ж таки відлякує, то оголосили знижку.

M&M's карамель-кава колд брю за 499 грн

До слова — окрім великої пачки "для компанії", є і маленькі версії M&M's з цим смаком. Вартість 40-грамової упаковки — 179 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за три роки соки подорожчали втричі. За літрову пляшку напою іноді потрібно викласти близько 100 грн.