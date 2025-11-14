M&M’s дороже мяса: украинцы удивлены "космической" ценой на сладости (видео)

Люди шутят, что за такие деньги драже должны "вылизать дом до блеска".

Украинцев удивила цена новых драже M&M’s. За пачку в 256 грамм просят 699 гривен.

На это обратила внимание Татьяна Форманюк. Девушка выложила видео, где демонстрирует цену в одном из супермаркетов Львова и свое удивление. "Сколько я спала?", — спрашивает автор.

"За эти средства должны дом вылизать до идеального состояния", "Они одурели что ли, там же на один зубок", — пишут украинцы и удивляются, случайно, драже не с серебряной или бриллиантовой начинкой.

Отметим, что все гораздо проще. Драже M&M’s карамель-кофе колд брю весом 256 граммов – большая пачка лимитированной серии. Продается она в США и на Ebay стоит 9,99 доллара, что около 420 грн. в эквиваленте. Остальные средства, как предполагает часть комментаторов, — растаможка, налоги, наценка продавца. Однако в некоторых магазинах уже поняли, что цена пусть и на лимитированную серию, все же отпугивает, объявили скидку.

M&M’s карамель-кофе колд брю за 499 грн

К слову, кроме большой пачки "для компании", есть и маленькие версии M&M’s с этим вкусом. Стоимость 40-граммовой упаковки — 179 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за три года соки подорожали втрое. За литровую бутылку напитка иногда нужно выложить около 100 грн.