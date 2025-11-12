30 тисяч сусідів під одним дахом: як виглядає зсередини найбільша житлова багатоповерхівка планети (фото, відео)
-
-
Вартість оренди квартири у найбільшому житловому будинку світу може приємно здивувати. Тут живуть блогери, бізнесмени та інфлюенсери.
Найдовший будинок в Україні програє в кількості мешканців найбільшому житловому будинку у світі в кількадесят разів. Рекордсмен Regent International розташований у Ханчжоу в Китаї. Його висота 206 метрів, в ньому від 36 до 39 поверхів. Живуть в ньому 20 тисяч людей, а загалом вмістити він може 30 тисяч.
Що потрібно знати
- Найбільший житловий будинок у світі — Regent International у Ханчжоу, Китай
- Усередині є ресторани, басейни, магазини, дитсадки
- У будинку живуть інфлюенсери, підприємці та блогери, а оренда квартири стартує від 9 тисяч гривень на місяць
І цей найбільший у світі будинок — не якийсь там гуртожиток. Архітекторка Алісія Лю спочатку проєктувала його як шестизірковий готель класу люкс. Тож апартаменти тут вельми елітні.
Що всередині Regent International
Найбільша житлова будівля була спроєктована автономним містом. Тут є ресторани, басейни, продуктові магазини, перукарні, салони краси та навіть дитячі садочки. Прямо під ним є зупинка метро, тому теоретично мешканцям ніколи не потрібно виходити на вулицю.
У будівлі діють суворі правила щодо шуму, є прибиральники та спеціальні кімнати для збору сміття. Все це на загальній площі 1,47 мільйона квадратних метрів.
Скільки коштує зняти апартаменти в найбільшому житловому будинку у світі
Вартість оренди починається від 9000 тисяч гривень (209 доларів на місяць). Квартири з балконом коштують близько 24 тисяч грн/міс. Площа квартир від 27 кв.м до сімейних варіантів у 65 кв. м і більше.
Здебільшого тут живуть інфлюенсери та інтернет-знаменитості. Також тут живуть підприємці, адже будівля знаходиться в діловому кварталі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що найвищий хмарочос України сягає висоти 168 метрів. Він знаходиться у Києві.