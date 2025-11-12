30 тисяч сусідів під одним дахом: як виглядає зсередини найбільша житлова багатоповерхівка планети (фото, відео)

Вартість оренди квартири у найбільшому житловому будинку світу може приємно здивувати. Тут живуть блогери, бізнесмени та інфлюенсери.

Найдовший будинок в Україні програє в кількості мешканців найбільшому житловому будинку у світі в кількадесят разів. Рекордсмен Regent International розташований у Ханчжоу в Китаї. Його висота 206 метрів, в ньому від 36 до 39 поверхів. Живуть в ньому 20 тисяч людей, а загалом вмістити він може 30 тисяч.

Що потрібно знати

Найбільший житловий будинок у світі — Regent International у Ханчжоу, Китай

Усередині є ресторани, басейни, магазини, дитсадки

У будинку живуть інфлюенсери, підприємці та блогери, а оренда квартири стартує від 9 тисяч гривень на місяць

І цей найбільший у світі будинок — не якийсь там гуртожиток. Архітекторка Алісія Лю спочатку проєктувала його як шестизірковий готель класу люкс. Тож апартаменти тут вельми елітні.

Місто під одним дахом: ось як виглядає Regent International вночі

Китайський “мурашник” на 39 поверхів

Що всередині Regent International

Найбільша житлова будівля була спроєктована автономним містом. Тут є ресторани, басейни, продуктові магазини, перукарні, салони краси та навіть дитячі садочки. Прямо під ним є зупинка метро, ​​тому теоретично мешканцям ніколи не потрібно виходити на вулицю.

У будівлі діють суворі правила щодо шуму, є прибиральники та спеціальні кімнати для збору сміття. Все це на загальній площі 1,47 мільйона квадратних метрів.

Вхід до Regent International

Життя в хмарочосі, де все поруч: магазини, басейни, дитсадки, метро

Скільки коштує зняти апартаменти в найбільшому житловому будинку у світі

Вартість оренди починається від 9000 тисяч гривень (209 доларів на місяць). Квартири з балконом коштують близько 24 тисяч грн/міс. Площа квартир від 27 кв.м до сімейних варіантів у 65 кв. м і більше.

Хол Regent International

Оренда недорогої квартири в Regent International

Спальня в Regent International

Вид з вікна так собі

Здебільшого тут живуть інфлюенсери та інтернет-знаменитості. Також тут живуть підприємці, адже будівля знаходиться в діловому кварталі.

