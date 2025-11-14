Найстаріший хрест України знаходиться на Волині: легенда пов’язує його з Данилом Галицьким (фото, карта)
За легендою хрест встановив король Русі воїну, який врятував йому життя
Старі хрести на міських цвинтарях нараховують пару сотень років, тоді як найстаріший кам'яний хрест в Україні впевнено наближається до тисячі. Найстаріший відомий хрест знаходиться біля села Зимне на Волині. Його датують XIII ст.
Голова "Україна Інкогніта" Роман Маленков пояснює — це могила Клима Христинича, дружинника українського короля Данила Романовича, або ж Данила Галицького. Його існування засвідчує "Галицько-волинський літопис", що у 1213 році був вбитий воїн Клим Христинич, і його хрест досі стоїть "на Сухій Дорогві".
Вважається, що хрест зробили з каменю в Карпатах і привезли на Волинь, адже там не було достатньо великого моноліту, щоб витесати його. Першим його дослідив Ілля Шляпкін, який на початку XX століття відкрив поруч велике людське поховання з ушкодженим черепом.
Сам хрест має висоту 308 см (205 см над землею) та 108 см завширшки. На ньому є кілька заглиблень — ймовірно, для ікони чи напису. За переказами, такий великий хрест для воїна Данило Галицький замовив, бо той затулив його собою, пожертвувавши життям.
Місцевий краєзнавець Юрій Ліщук зазначає, що можливо є й старші хрести, але недостатньо свідчень чи написів, щоб точно їх датувати. Цікаво також, що давні цвинтарі, на яких могли зберегтися стародавні могили, існують і донині — їх кількість оцінюється у 850. Проте, Маленков припускає, що їх може бути до трьох тисяч, але вони просто не знайдені.
Село Зимне та його скарби
Село Зимне на Волині відоме не тільки найстарішим хрестом в Україні. Тут знаходиться Зимненський Святогірський Успенський монастир. За переказами, у 1001 році князь Володимир збудував на Святій горі дерев’яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці та поруч — Троїцьку. Монастир вперше згадується в XI ст. у житії преподобного Феодосія Печерського: тут зупинився і помер преподобний Варлаам, один із перших ігуменів Києво-Печерської Лаври. Його мощі спершу зберігалися в монастирі, пізніше перенесені до Києва.
Монастир славиться Чудотворною іконою Зимнівської Божої Матері, принесеною з Константинополя в 988 році княгинею Анною і пізніше подарованою князем Володимиром монастирю.
