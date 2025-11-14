Старейший крест Украины находится на Волыни: легенда связывает его с Данилом Галицким (фото, карта)

По легенде крест установил король Руси воину, спасшему ему жизнь

Старые кресты на городских кладбищах насчитывают пару сотен лет, тогда как старейший каменный крест в Украине уверенно приближается к тысяче. Самый старый известный крест находится возле села Зимное на Волыни. Его датируют XIII ст.

Глава "Украина Инкогнита" Роман Маленков объясняет — это могила Клима Христинича, дружинника украинского короля Данила Романовича, или Данила Галицкого. Его существование свидетельствует "Галицко-Волынская летопись", что в 1213 году был убит воин Клим Христинич, и его крест до сих пор стоит "на Сухой Дорогве".

Считается, что крест был сделан из камня в Карпатах и привезен на Волынь, ведь там не было достаточно большого монолита, чтобы вытесать его. Первым его исследовал Илья Шляпкин, в начале XX века открывший рядом большое человеческое захоронение с поврежденным черепом.

Илья Шляпкин рядом с крестом

Сам крест имеет высоту 308 см (205 см над землей) и 108 см в ширину. На нем есть несколько углублений, вероятно, для иконы или надписи. По преданию такой большой крест для воина Данило Галицкий заказал, потому что тот закрыл его собой, пожертвовав жизнью.

Раритетное фото креста на Волыни

Старейший крест на Волыни

Местный краевед Юрий Лищук отмечает, что, возможно, есть и старшие кресты, но недостаточно свидетельств или надписей, чтобы точно их датировать. Интересно также, что древние кладбища, на которых могли сохраниться древние могилы, существуют и по сей день – их количество оценивается в 850. Однако, Маленков предполагает, что их может быть до трех тысяч, но они просто не найдены.

Село Зимное и его сокровища

Село Зимное на Волыни известно не только самым старым крестом в Украине. Здесь находится Зимненский Святогорский Успенский монастырь. По преданию, в 1001 году князь Владимир построил на Святой горе деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы и рядом — Троицкую. Монастырь впервые упоминается в XI в. в житии преподобного Феодосия Печерского: здесь остановился и умер преподобный Варлаам, один из первых игуменов Киево-Печерской Лавры. Его мощи сначала хранились в монастыре, позже перенесены в Киев.

Зимненский Святогорский Успенский монастырь

Монастырь славится чудотворной иконой Зимненской Божией Матери, принесенной из Константинополя в 988 году княгиней Анной и позже подаренной князем Владимиром монастырю.

