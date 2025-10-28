Одна яма на тисячу жертв: німецький полонений розкрив страшне місце страт просто біля монастиря в Україні (фото)

У могилі на майже 1000 осіб у Житомирській області поховані військовополонені та мирні жителі

На Житомирщині на території монастиря Босих Кармелітів є братська могила, де поховано 960 людей — військовополонених і мирних мешканців, здебільшого євреїв, розстріляних німецькими військами під час Другої Світової війни.

Зараз на масовому місці поховання встановлено двометровий обеліск із сірого граніту з меморіальним написом. Про непросту історію цього місця вирішив розповісти "Телеграф".

Місце поховання 960 жертв нацизму

За даними свідків і розслідування Державної комісії 1944 року, страчували людей біля західної стіни монастиря. Перед розстрілом жертв змушували ставати на коліна перед виритою ямою. Імена загиблих досі залишаються невідомими.

У січні 1944 року в Бердичеві створили Державну комісію з розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників. До її складу увійшли представники міської ради, працівники заводів, вчителі, лікарі, судово-медичні експерти та настоятель Миколаївської церкви о. Микола Зелінський. Під час розкопок комісія підтвердила, що у могилі знаходилося 960 тіл з ознаками вогнепальних поранень, одяг частково цивільний, частково військовий. Свідчення полоненого німецького унтер-офіцера Бруно Манчі також підтвердили факти розстрілів.

Свідчення полоненого німецького унтер-офіцера Бруно Манчі про страти на Житомирщині

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні євреїв змушували перемелювати кістки своїх же.