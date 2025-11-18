На похороні були Яценюк та Геращенко: де спочиває екснардеп Тимчук і як він загинув

Існувала версія про те, що Тимчук вчинив самогубство

Дмитро Тимчук — військовий журналіст, народний депутат VIII скликання та один із найвпливовіших українських аналітиків початку російської агресії у 2014 році. Його життя обірвалося у 2019 році — політика знайшли мертвим у власній квартирі. Його поховали у рідному Бердичеві.

Що варто знати

Дмитро Тимчук був відомим військовим журналістом, координатором групи "Інформаційний спротив" та народним депутатом VIII скликання від "Народного фронту"

Він був знайдений мертвим у своїй київській квартирі у 2019 році з вогнепальним пораненням

Поховали Тимчука у його рідному Бердичеві

Що відомо про Дмитра Тимчука

Дмитро народився у Читі (Росія), але більшу частину життя провів в Україні — із родиною переїхав до Бердичева, що на Житомирщині. Тимчук служив в українських військових структурах — працював у протиповітряній обороні, в штабі Нацгвардії, в Міноборони. Також він мав міжнародний досвід (місії в Іраку, Косово тощо).

Дмитро Тимчук

У 2014 році, після початку російської агресії, став координатором групи "Інформаційний спротив", яка оперативно висвітлювала світові події на Донбасі та у Криму. Тимчук також був депутатом Верховної Ради VIII скликання від партії "Народний фронт".

Дмитро Тимчук

Що відомо про смерть Дмитра Тимчука

19 червня 2019 року Тимчука знайшли мертвим у власній квартирі в Києві із вогнепальним пораненням голови. Слідство висунуло кілька можливих версій — самогубство, необережне поводження зі зброєю під час її чищення, а також можливе навмисне вбивство.

Дмитро Тимчук

Водночас, як зазначає розслідування, він був досвідченим офіцером, добре знався на зброї, тому випадковість не виключалась, але й не всі повністю вірили в цю версію. З іншого боку — версія навмисного вбивства. Через його діяльність у "Інформаційному спротиві" він міг мати недоброзичливців, особливо з боку тих, хто не хотів розслідувань військових або інформаційних злочинів.

Могила Дмитра Тимчука

Поховали політика у рідному Бердичеві. Провести Дмитра в останню путь прийшли близько півтори сотні людей. Окрім сім’ї та друзів, серед присутніх було чимало відомих діячів — зокрема Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Арсен Аваков і Антон Геращенко. Прощальна церемонія пройшла в київському Будинку офіцерів.

Про те, як виглядає його могила, досі не відомо. Ймовірно, родина Дмитра не хоче зайвої уваги до покійного.

