На похоронах были Яценюк и Геращенко: где покоится экс-нардеп Тимчук и как он погиб

Существовала версия о том, что Тимчук совершил самоубийство

Дмитрий Тимчук – военный журналист, народный депутат VIII созыва и один из самых влиятельных украинских аналитиков начала российской агрессии в 2014 году. Его жизнь оборвалась в 2019 году – политика нашли мертвым в собственной квартире. Его похоронили в родном Бердичеве.

Что следует знать

Дмитрий Тимчук был известным военным журналистом, координатором группы "Информационное сопротивление" и народным депутатом VIII созыва от "Народного фронта"

Он был найден мертвым в своей киевской квартире в 2019 году с огнестрельным ранением

Похоронили Тимчука в его родном Бердичеве

Что известно о Дмитрии Тимчуке

Дмитрий родился в Чите (Россия), но большую часть жизни провел в Украине — с семьей переехал в Бердичев, что на Житомирщине. Тимчук служил в украинских военных структурах – работал в противовоздушной обороне, в штабе Нацгвардии, в Минобороны. Также он имел международный опыт — миссии в Ираке, Косово и т.п.

Дмитрий Тимчук

В 2014 году, после начала российской агрессии, стал координатором группы "Информационное сопротивление", которая оперативно освещала мировые события на Донбассе и в Крыму. Тимчук также являлся депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии "Народный фронт".

Дмитрий Тимчук

Что известно о смерти Дмитрия Тимчука

19 июня 2019 года Тимчука нашли мертвым в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением головы. Следствие выдвинуло несколько возможных версий — самоубийство, неосторожное обращение с оружием во время его чистки, а также возможно умышленное убийство.

Дмитрий Тимчук

В то же время, как отмечает расследование, он был опытным офицером, хорошо разбирался в оружии, поэтому случайность не исключалась, но и не все полностью верили в эту версию. С другой стороны, версия умышленного убийства. Из-за его деятельности в "Информационном сопротивлении" он мог иметь недоброжелателей, особенно со стороны тех, кто не желал расследований военных или информационных преступлений.

Могила Дмитрия Тимчука

Похоронили политика в родном Бердичеве. Провести Дмитрия в последний путь пришли около полутора сотен человек. Кроме семьи и друзей среди присутствующих было немало известных деятелей — в частности Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Арсен Аваков и Антон Геращенко. Прощальная церемония прошла в киевском Доме офицеров.

О том, как выглядит его могила, до сих пор ничего не известно. Вероятно, семья Дмитрия не хочет лишнего внимания к усопшему.

