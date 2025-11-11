Був скромний хрест, а тепер розкішний пам'ятник: як виглядає зараз могила Кравчука (фото)

Кравчук був одним із підписантів угоди про розпад СРСР

Перший президент України Леонід Кравчук помер у травні 2022 року. Його не стало у 88 років. Політика поховали на Байковому кладовищі у Києві.

Що треба знати:

Кравчук тривалий час був комуністом

У 90-х політик став головою ВРУ

Кравчук був першим президентом незалежної України

Що відомо про Леоніда Кравчука

Кравчук входив до Комуністичної партії, в якій виконував завдання із боротьби проти "українського буржуазного націоналізму". Протягом 8 років він керував відділом пропаганди та агітації у ЦК КПУ. Доручав перевірку західних областей України на наявність "уніатсько-націоналістичних символів" і "проуніатськи налаштованих осіб".

Пізніше політик розповів, що не висловлювався проти радянської влади, аби не потрапити до в'язниці. Він зазначив, що "боровся всередині системи". Кравчук ствердив, що змінив політичні погляди після побаченого в архівах Голодомору.

Леонід Кравчук у 90-х, фото Getty Images

У 90-х Кравчук став депутатом Верховної Ради, а згодом — головою парламенту. У той час були затверджені національні символи України — герб, прапор та гімн. У 1991 році Кравчук став президентом України. Також він був одним із підписантів Біловезької угоди про припинення існування Радянського Союзу.

Період президентства Кравчука запам'ятався безробіттям, економічними кризами, дефіцитом продовольства та хвилями масової еміграції. Також у той час Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї, за що неодноразово дорікали Кравчуку.

Кравчук підписав угоду про розпад СРСР, фото Getty Images

Кравчук пропонував надати Криму автономію у складі України, а Донбасу — "особливий статус". Також він був головою української делегації в Тристоронній контактній групі щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

Смерть і могила Леоніда Кравчука

У 2021 році колишньому президенту України провели складну операцію на серці, після якої він відновлювався у Німеччині. Однак Кравчук так і не одужав після хірургічного втручання і у травні 2022 року помер.

Похорон Леоніда Кравчука, фото Getty Images

На прощання з ексглавою держави прийшли відомі політики, громадські діячі та місцеві. Його провели в останній путь в Українському домі в Києві. Перший рік після смерті на могилі політика стояв дерев'яний хрест і його портрет. Місце поховання укріпили бетоном. Певний час навколо могили були калюжі.

Могила Кравчука у 2022 році, фото "Телеграфу"

У січні 2024 року на могилі Кравчука встановили високий пам’ятник. На чорному постаменті виготовили білий меморіал з портретом політика, його датами народження і смерті та калиною як символом України. До пам’ятника ведуть сходи, навколо яких ростуть туї. Меморіал оточений невисокою огорожею.

Могила Кравчука у 2025 році, фото "Телеграфу"

Пам'ятник Кравчуку, фото "Телеграфу"

