Окупована Донеччина без світла, тепла та води. Окупанти скаржаться на "безпрецедентну атаку" (відео)

Зуївська ТЕС забезпечує електроенергією окуповану територію

В окупованому Донецьку та прилеглих населених пунктах стався блекаут. Окупаційна "влада" тимчасово захоплених районів Донецької області заявила про атаку на Зуївську та Старобешівську ТЕС.

Що треба знати:

Донеччина лишається без електропостачання вдруге за останні дні

Окупанти заявили про атаку на дві великі ТЕС

Зникла не лише електрика, також є проблеми з опаленням та водою

Про "безпрецедентну атаку на енергосистему" заявив окупаційний "очільник" захопленої РФ частини Донеччини Денис Пушилін. За його даними, багато населених пунктів регіону знеструмлено, зупинилися котельні та фільтрувальні станції.

Як пише Telegram-канал Supernova+ у Зугресі на Зуївській ТЕС, удару було завдано по головному машинному залу. Там розміщуються парові турбіни та генератори електростанції.

Станція забезпечує електроенергією окуповану територію, до енергосистеми України вона не інтегрована. Її потужність приблизно 1,2-1,3 ГВт (4 енергоблоки по ~300 МВт).

Зугрес після атаки

Під удар потрапив трансформатор другого котла. За інформацією Exilenova+, він виведений з ладу.

Це вже не перший блекаут у Донецьку та області

Ввечері 17 листопада після атаки дронів деякі райони тимчасово окупованої частини Донецької області було знеструмлено. Світла не було у Донецьку та Макіївці, а також у Ясинуватій, Горлівці, Єнакієвому та інших населених пунктах окупованої Донеччини.

Як розповідав "Телеграф", з літа поточного року у тимчасово окупованому Донецьку спостерігаються катастрофічні проблеми з водою. Проте вже стає очевидним, що найближчим часом подавати воду місцевим мешканцям і не збираються, а натомість придумали "лайфхак".