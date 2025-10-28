Вже не збираються давати воду: окупанти Донецька дивують "технологічними" рішеннями

Ймовірно, росіяни не збираються вирішувати проблему з водою у Донецьку навіть до настання холодів

З літа поточного року у тимчасово окупованому Донецьку спостерігаються катастрофічні проблеми з водою. Проте вже стає очевидним, що найближчим часом подавати воду місцевим мешканцям і не збираються, а натомість придумали "лайфхак".

Що потрібно знати:

Проблеми з водою у Донецьку почалися ще з 2014 року, але зараз ситуація стала вже критичною, оскільки загарбники не можуть забезпечити водою населення на окупованій території

Воду подають дуже рідко і її якість жахлива

Взимку окупантам доведеться залучати волонтерів, щоб люди могли отримати хоч якусь воду

Так званий голова Донецька Денис Пушилін доручив захистити вуличні місткості для води від замерзання взимку. Це говорить про те, що в холод продовжаться проблеми з водою, і люди будуть змушені набирати її на вулиці.

"Дуже важливо, щоб місткості для забору води жителями не промерзали. Для цього вже розробили методологічні матеріали, задіємо досвід Москви", — заявив він.

У тому числі був придуманий "лайфхак", який росіяни мають намір використовувати взимку — залучатимуть волонтерів для розігріву кранів.

Росіяни не можуть вирішити проблему з водою у Донецьку. Фото: Соцмережі

Яка ситуація з водою у Донецьку

Вже понад 10 років у Донецьку немає нормального централізованого водопостачання та однією з причин стало руйнування каналу Сіверський Донець-Донбас під час боїв. Цей канал був головною водною артерією Донбасу, але зруйнований окупантами.

Велику роль у проблемах подачі води відіграли перебої в електропостачанні. Наразі помпові станції, які збудували окупанти в рамках альтернативного водопроводу "Дон — Донбас", не працюють. Крім того, не можна забувати, що понад 10 років у містах взагалі не модернізували та не ремонтували водопровід.

З літа 2025 року ситуація дійшла до справжньої катастрофи. Ціни на воду значно зросли, а її якість настільки жахлива, що буквально "вбивала" бойлери та сантехніку.

При цьому встановлені на вулицях бочки, в яких людям доводилося наливати воду, часто були порожні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз відбувається у Донецьку. Так звана "влада" міста якимось чином навіть мріє запустити опалення без води.