Оккупированная Донетчина без света, тепла и воды. Оккупанты жалуются на "беспрецедентную атаку" (видео)

Зуевская ТЭС обеспечивает электроэнергией оккупированную территорию

В оккупированном Донецке и близлежащих населенных пунктах произошел блекаут. Оккупационные "власти" временно захваченных районов Донецкой области заявили об атаке на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.

Что нужно знать:

Донбасс остается без электроснабжения второй раз за последние дни

Оккупанты заявили об атаке на две большие ТЭС

Пропало не только электричество, но есть проблемы с отоплением и водой

О "беспрецедентной атаке на энергосистему" заявил оккупационный "глава" захваченной РФ части Донбасса Денис Пушилин. По его данным, многие населенные пункты региона обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.

Как пишет Telegram-канал Supernova+ в Зугресе на Зуевской ТЭС, удар был нанесен по главному машинному залу. Там находятся паровые турбины и генераторы электростанции.

Станция обеспечивает электроэнергией оккупированную территорию, в энергосистему Украины она не интегрирована. Ее мощность примерно 1,2-1,3 ГВт (4 энергоблока по ~300 МВт).

Зугрес после атаки

Под удар попал трансформатор второго котла. По информации Exilenova+, он выведен из строя.

Это уже не первый блекаут в Донецке и области

Вечером 17 ноября после атаки дронов некоторые районы временно оккупированной части Донецкой области были обесточены. Света не было в Донецке и Макеевке, а также в Ясиноватой, Горловке, Енакиево и других населенных пунктах оккупированного Донбасса.

