Погода збожеволіла: яким областям чекати спеку, сніг та ожеледь у листопаді
У зв’язку з контрастами температури в країні можливі опади у вигляді дощу.
Цього року листопад видався одним із найтепліших за останні кілька років. Найближчими днями температура повітря може підніматися до +17 градусів у деяких областях, але в інших, у той же час, очікується сніг, ожеледиця, туман та налипання мокрого снігу.
Що потрібно знати:
- Середня температура по містах України у листопаді перевищує кліматичну норму на 2 – 5 °С
- Аномально тепла погода пов’язана з приходом повітряних мас із півдня Європи, тоді як холод із півночі практично не доходив до України
- Контрастна погода збережеться до кінця місяця, опади будуть переважно дощем, але на заході — сніг
- Тепло протримається особливо з 21 по 24 листопада
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, зараз холодне арктичне повітря прийшло до західної Європи. Там найближчі дні будуть найхолоднішими у Скандинавії, Великій Британії, Франції, Німеччині. А в Балканських країнах та східній Європі, включаючи Україну, продовжить надходити тепле та вологе повітря. Через це десь буде холодніше, а десь тепліше.
За прогнозами, така погода збережеться аж до кінця листопада. У східній та південно-східній Європі сильних морозів не очікується, максимум – слабкі заморозки.
В Україні тепла погода протримається з 21 по 24 листопада:
- Вночі температура становитиме +3…+10 °С
- Вдень — +11 ... +17 ° С
- На заході буде прохолодніше: вночі 0...-5°С, вдень -1...+4°С.
З 25 по 30 листопада холодніше стане на півночі та заході, тепло збережеться на південному сході: вночі -4…+3°С, удень +2…+8°С; на півдні та в Криму — вночі +1…+7 °С, удень +7…+13 °С.
У зв’язку з контрастами температури можливі опади у вигляді дощу. У західній частині країни 21–24 листопада можливий сніг, ожеледиця, туман та налипання мокрого снігу. У Карпатах прогнозують сильний сніг та хуртовина — перша справжня "репетиція зими".
