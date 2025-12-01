"Україну чекає поразка": Кулеба розповів, які загрози несе майбутнє і переговори

Ексчиновник наголошує, що ситуація може суттєво погіршитись

В інформаційному просторі з новою силою обговорюються переговори про наближення до миру, проте попереду важкі часи, під час яких не вдасться уникнути визнання того факту, що Україна не достатньо сильна, щоб зупинити Росію там, де нам потрібно. Нашу державу чекає тактична поразка та на противагу — стратегічна перемога.

Про це заявив колишній глава МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент "Телеграфу". Зауважимо, що, за словами експосадовця, попереду може бути й сценарій продовження війни на довгі роки.

"Дуже важко змиритися з реальністю. На нас чекає дуже-дуже важкий час, коли нам нарешті доведеться визнати дуже-дуже важку правду, яку не можна замінити ні підбадьорливими дописами в Інстаграмі, в Телеграмі, ні якимись гаслами. І коли ми визнаємо цю правду, вона буде надзвичайно для нас болісною, ми зможемо будувати майбутнє. Попереду в України тактична поразка, але стратегічна перемога. Тактична, тому що в моменті буде неприємно", — сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна має теж визнати, що все ще недостатньо сильна, для того, щоб мати можливість зупиняти Москву там, де нам хочеться.

"Уже достатньо сильні, щоб не давати їй можливості нас знищувати… Якщо не буде все-таки досягнуто домовленості про угоду, яка всім не сподобається, але яка зафіксує ось цей стан тактичної поразки і стратегічної перемоги. Тоді буде багато років війна. Буде так, як є, і ще гірше. Тому що вони (росіяни — ред.) не зупиняться, у них є ресурси, і ми не зупинимося, бо у нас є ресурси. Але лінія фронту щороку буде рухатись, рухатись, рухатись", — додає Дмитро Кулеба.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда розповів, що переговорні процеси можуть суттєво сповільнитись вже у грудні.