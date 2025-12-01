"Украину ждет поражение": Кулеба рассказал, какие угрозы несет будущее и переговоры

Экс-чиновник отмечает, что ситуация может существенно ухудшиться

В информационном пространстве с новой силой обсуждаются переговоры о приближении к миру, однако впереди тяжелые времена, во время которых не удастся избежать признания того факта, что Украина недостаточно сильна, чтобы остановить Россию там, где нам нужно. Наше государство ждет тактическое поражение и в противовес — стратегическая победа.

Об этом заявил бывший глава МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "Телеграфа". Отметим, что, по словам экс-чиновника, впереди может быть и сценарий продолжения войны на долгие годы.

"Очень трудно смириться с реальностью. Нас ждет очень-очень тяжелое время, когда нам наконец-то придется признать очень-очень тяжелую правду, которую нельзя заменить ни бодрящими сообщениями в Инстаграмме, в Телеграмме, ни какими-то лозунгами. И когда мы признаем эту правду, она будет чрезвычайно для нас, мы сможем строить будущее. Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическое, потому что в моменте будет неприятно", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина должна тоже признать, что все еще недостаточно сильна, чтобы иметь возможность останавливать Москву там, где нам хочется.

"Уже достаточно сильны, чтобы не давать ей возможности нас уничтожать… Если не будет все-таки достигнута договоренность о соглашении, которое всем не понравится, но зафиксировавшее вот это состояние тактического поражения и стратегической победы. Тогда будет много лет война. Будет так, как есть, и еще хуже. Потому что они (россияне — ред.) не остановятся, у них есть ресурсы, и мы не остановимся, потому что у нас есть ресурсы. Но линия фронта ежегодно будет двигаться, двигаться, двигаться", — добавляет Дмитрий Кулеба.

