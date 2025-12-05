Повышения выплат военным не будет? Костенко назвал главную проблему бюджета на 2026 год

Нардеп фракции "Голос" рассказал и о главной проблеме мобилизации сейчас

Утверждение бюджета на 2026 год вызывает немало вопросов, ведь там появились пункты повышения выплат учителям, депутатам, но не военным. Это изрядно возмущает общество, ведь есть немало бойцов, которые более 4 лет на передовой, а получают копейки.

"Телеграф" спросил секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко о госбюджете на 2026 год и главной проблеме мобилизации. А также кто должен решать эти вопросы: правительство, парламент или президент.

Роман, сначала хочу спросить о бюджете, ведь депутатам выплаты повысили, а военным — нет. Общество недовольно. Хотелось бы узнать нужно ли дальше надеяться на повышение зарплат военным, возможно будет секвестр в следующем году. Есть ли здесь надежда для бойцов?

— По бюджету действительно там для военных выплаты не заложены. То, что я знаю: сейчас Министерство обороны и правительство пытаются проработать новые контракты. Они хотят заложить повышение в новые контракты. Но здесь есть вопросы: а как же те, кто не хотят подписывать контракты? Для них не будет повышения?

Поэтому я сейчас, к сожалению, не вижу такой возможности. Правительство ищет возможности поднять военным зарплаты, но у них просто неоткуда взять деньги. Это одна из причин, почему я не голосовал за бюджет. Есть и другие причины. Но одна из них самая важная — военным не подняли зарплату. Я даже предлагал, давайте сделаем какую-нибудь градацию.

К примеру, приходят молодые, они там получают сколько-нибудь денег. Когда человек год прослужил, давайте ему на 50% поднимем выплаты, прослужил два года – еще поднимаем. Так получать больше будут те, кто дольше служат. А то у нас нет разницы: больше ты служишь или меньше, все получают одинаково. Поэтому давайте хоть такую справедливую градацию сделаем. Ну, пока мои предложения и советы не добились успеха.

Роман, в своем интервью вы говорили, что падает качество личного состава. Вот какие способы возможного улучшения мобилизации вы видите? Так как ваш коллега по фракции Сергей Рахманин говорил: "Мобилизация — горячий картофель. Все перекидывают его". Почему никто не желает брать ответственность? Возможно, фракция "Голос" могла бы взять ответственность?

— Фракция "Голос" в какой-то мере брала эту ответственность. К примеру, я сам зарегистрировал законопроект о мотивации. И там четко прописано, если интересно, можете посмотреть, законопроект так и называется "О мотивации военной службы". Там прописаны многие вещи, которые могут мотивационно улучшить мобилизацию. У фракции "Голос" нет такого актива в парламенте для того, чтобы взять этот флаг и чего-то добиться. Почему политики? Это дело мобилизации. Парламент и правительство то, что могли, сделали. Правительство подало законопроект, парламент его принял. Это был наш шаг, и тогда это сбросили на парламент.

Все остальные задачи мобилизации – это дело Верховного Главнокомандующего, президента и министра обороны и правительства. Вот они и должны этим заниматься. Почему как горячий картофель перекидывают? Потому что это непопулярно. То, что я говорю людям, это все не нравится. Человек, говорящий о мобилизации, это человек, который говорит: "А давайте этих людей всех заберем". Именно так слышит это общество. Поэтому конечно людям это не нравится, поэтому политики этого избегают.

Я политики, я солдат. И я в первую очередь думаю о тех людях, которые сейчас находятся на фронте. Поэтому я об этом говорю, понимая последствия всего этого. Но для меня важно выживание страны, а не какие-то популистические истории.

А не популярные меры, это какие? Назовите несколько примеров для понимания.

— У нас есть и правоохранительные органы, и разные категории пригодных, много уклонистов. Нам нужно сделать так, чтобы там люди сами становились на учет и чтобы они не возвращались в СЗЧ (самовольное оставление воинской части — СОЧ). Я думаю, все эти инструменты есть в правоохранительных органах. Но здесь есть то, что зависит от президента. Я думаю, что вместе они могли бы преодолеть вопросы уклонения от мобилизации и СЗЧ.

Ваш коллега по комитету Федор Вениславский, в интервью недавно сказал, что 2025 год максимум 2026 года и война закончится. Это, мол, уже очевидно и понятно. Вам это очевидно? Вы разделяете такое мнение?

— Это от многого зависит. Может да, может нет. Я по состоянию на данный момент этого не вижу. Но все возможно. Ну, это война. Она так же и начиналась, мало кто верил в эту историю, так же может и закончиться. Но сейчас я не вижу признаков того, что Путин хочет закончить войну.

