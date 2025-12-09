Інвалідів 3 групи почнуть мобілізувати у грудні? Адвокатка пояснила гучний законопроєкт
Пропозиції депутатів ще не прийнято
У мережі завірусилася інформація про нібито скасування відстрочки від мобілізації осіб з інвалідністю 3 групи. Однак, як виявилося, занепокоєння громадян виявилося марним.
Що потрібно знати:
- Українці неправильно інтерпретували законопроєкт
- Документ не пропонує вносити зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
- Що насправді хочуть зробити у Раді
Докладно про гучний законопроєкт розповідає адвокатка Дар’я Тарасенко.
Що стривожило українців
Йдеться про документ під номером 14239. Саме він викликав хвилю стурбованості у громадян, оскільки дехто неправильно його трактував, заявляючи, що особи з інвалідністю можуть втратити відстрочку.
Адвокат нагадала, що в Україні всі підстави для відстрочки призову визначено ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". А законопроєкт 14239 не пропонує жодних змін до цієї статті.
Що насправді пропонує законопроект
Документ пропонує зміни в ч. 4 ст. 39 того ж Закону. Ця частина регулює випадки, коли на військову службу можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.
"Якщо точніше, норма визначає, що не всі засуджені можуть бути призвані — існують певні виключення. Законопоектом пропонується уточнити такі виключення, а також надати можливість мобілізуватись і обвинуваченим (теж з певними виключеннями). Зокрема, пропонується, щоб засуджені чи обвинувачені з І чи ІІ групою інвалідності не могли бути мобілізовані, а з ІІІ — могли", — пояснила юристка.
Висновок
Навіть у разі ухвалення такого законопроєкту особи з інвалідністю ІІІ групи права на відстрочку не втратять
