Інвалідів 3 групи почнуть мобілізувати у грудні? Адвокатка пояснила гучний законопроєкт

Пропозиції депутатів ще не прийнято

У мережі завірусилася інформація про нібито скасування відстрочки від мобілізації осіб з інвалідністю 3 групи. Однак, як виявилося, занепокоєння громадян виявилося марним.

Що потрібно знати:

Українці неправильно інтерпретували законопроєкт

Документ не пропонує вносити зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Що насправді хочуть зробити у Раді

Докладно про гучний законопроєкт розповідає адвокатка Дар’я Тарасенко.

Що стривожило українців

Йдеться про документ під номером 14239. Саме він викликав хвилю стурбованості у громадян, оскільки дехто неправильно його трактував, заявляючи, що особи з інвалідністю можуть втратити відстрочку.

Адвокат нагадала, що в Україні всі підстави для відстрочки призову визначено ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". А законопроєкт 14239 не пропонує жодних змін до цієї статті.

Що насправді пропонує законопроект

Документ пропонує зміни в ч. 4 ст. 39 того ж Закону. Ця частина регулює випадки, коли на військову службу можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

"Якщо точніше, норма визначає, що не всі засуджені можуть бути призвані — існують певні виключення. Законопоектом пропонується уточнити такі виключення, а також надати можливість мобілізуватись і обвинуваченим (теж з певними виключеннями). Зокрема, пропонується, щоб засуджені чи обвинувачені з І чи ІІ групою інвалідності не могли бути мобілізовані, а з ІІІ — могли", — пояснила юристка.

Висновок

Навіть у разі ухвалення такого законопроєкту особи з інвалідністю ІІІ групи права на відстрочку не втратять

