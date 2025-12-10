"Пострадянське болото": ексмуфтій Ісмагілов назвав важливу проблему суспільства в Україні

Після шоку 2022 року частина українців повернулася до довоєнного світогляду.

В українському суспільстві частина людей все ще не усвідомила цінність національної ідентичності й, як і раніше, вразлива до російського впливу. Їм байдуже, яку музику слухати, які фільми дивитися, якою мовою розмовляти, адже вони не мають цінності бути українцями.

Що потрібно знати:

Ворог прагне "обрусити" тих, хто байдужий до питань національної ідеї

Найбільш освічені, талановиті та патріотичні українці перебувають під особливою загрозою знищення з боку супротивника

У тилу багато українців перестали усвідомлювати, за що йде боротьба, і знову починають споживати російський контент

Про це "Телеграфу" розповів колишній муфтій духовного управління мусульман України "УММА" Саїд Ісмагілов у матеріалі: "В Україні є агенти Путіна, яких треба просто закрити: Ісмагілов про можливість закінчення війни, "бусифікацію" та віру".

Ісмагілов сказав: "Я бачу на війні героїв, а за їхньою спиною слухають російську, ходять до російської церкви", і пояснив свою фразу тим, що ще далеко не всі українці усвідомили повною мірою мету противника.

В першу чергу, ворог хоче знищити цвіт української нації: людей найбільш освічених, талановитих, патріотичних, які формують українську національну свідомість. Таких не будуть жаліти, їх будуть фізично знищувати. Але та частина населення, якій байдуже… От саме на них і розраховує ворог, що їх просто зросійщать. Вони будуть боятися, мовчати, відмовляться від того, що вони українці, відмовляться від своєї мови, культури, зречуться своїх пращурів і погодяться бути "третьосортними" росіянами – малоросами каже співрозмовник.

Він зауважив, що зараз уже українське суспільство відійшло від переляку 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна, і люди в тилу вирішили повернутися до свого довоєнного світогляду.

Їм байдуже, яку музику слухати, які фільми дивитися, якою мовою розмовляти, адже у них немає чіткої сталої усвідомленості української національної ідеї. Немає цінності бути українцем. Люди, які над цим не хочуть замислюватися, повернулися до пострадянського болота додав Ісмагілов.

Саїд Ісмагілов. Фото: Facebook

Співрозмовник "Телеграфа" також впевнений, хто відсутність у людей чіткої національної ідеї багато в чому пов’язана з помилками інформаційної політики держави.

Наша інформаційна політика, на жаль, не формує цієї свідомості. Нам припинили розповідати, за що ми боремося. Навпаки, інформаційні ресурси та влада годують людей цими "двома-трьома тижнями". І людина не бачить для себе потреби змінюватися. Вона хоче жити так, як вона жила раніше підсумував колишній муфтій.

