"Постсоветское болото": экс-муфтий Исмагилов назвал важную проблему общества в Украине

После шока 2022 года часть украинцев вернулась к довоенному мировоззрению

В украинском обществе часть людей все еще не осознала ценность национальной идентичности и по-прежнему уязвима к российскому влиянию. Им безразлично, какую музыку слушать, какие фильмы смотреть, на каком языке разговаривать, ведь у них нет ценности быть украинцами.

Что нужно знать:

Враг стремится "обрусить" тех, кто безразличен к вопросам национальной идеи

Наиболее образованные, талантливые и патриотичные украинцы находятся под особой угрозой уничтожения со стороны противника

В тылу многие украинцы перестали осознавать, за что идёт борьба, и снова начинают потреблять российский контент

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший муфтий духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов в материале: "В Украине есть агенты Путина, которых нужно просто закрыть: Исмагилов о возможности окончания войны, "бусификации" и вере".

Исмагилов сказал: "Я вижу на войне героев, а за их спиной слушают русское, ходят в русскую церковь", и пояснил свою фразу тем, что еще далеко не все украинцы осознали в полной мере цель противника.

В первую очередь, враг хочет уничтожить цвет украинской нации: людей наиболее образованных, талантливых, патриотических, формирующих украинское национальное сознание. Таких не будут жалеть, их будут физически уничтожать. Но та часть населения, которой безразлично… Вот именно на них и рассчитывает враг, что их просто обрусят. Они будут бояться, молчать, откажутся от того, что они украинцы, откажутся от своего языка, культуры, откажутся от своих предков и согласятся быть "третьесортными" россиянами – малороссами говорит собеседник.

Он подметил, что сейчас уже украинское общество отошло от испуга 2022 года, когда началась полномасштабная война, и люди в тылу решили вернуться к своему довоенному мировоззрению.

Им безразлично, какую музыку слушать, какие фильмы смотреть, на каком языке разговаривать, ведь у них нет четкой устойчивой осознанности украинской национальной идеи. Нет ценности быть украинцем. Люди, которые над этим не хотят задумываться, вернулись в постсоветское болото добавил Исмагилов.

Саид Исмагилов. Фото: Facebook

Собеседник "Телеграфа" также уверен, кто отсутствие у людей чёткой национальной идеи во многом связано и с ошибками информационной политики государства.

Наша информационная политика, к сожалению, не формирует это сознание. Нам перестали рассказывать, за что мы боремся. Напротив, информационные ресурсы и власть кормят людей этими "двумя-тремя неделями". И человек не видит для себя необходимости меняться. Он хочет жить так, как он жил раньше подытожил бывший муфтий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что языковед Лариса Ницой объяснила, почему для Путина важен русский язык в Украине.