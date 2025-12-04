Путін вже не пропетляє? Політолог назвав дату, коли війна в Україні стане "війною Трампа"

"Бикуватою" відмовою росіяни поставили Трампа в незручне становище

Залишилося трохи більше як півтора місяця до моменту першої річниці інавгурації президента США Дональд Трампа, коли він повинен буде показати своїм виборцям якісь здобутки із врегулювання збройного конфлікту України з Росією, котрий він дотепер називав "війною Байдена".

Що треба знати:

Поки Путін при владі — він буде воювати проти України

Росіяни відкинули привезені посланцями Трампа мирн умови

20 січня 2026 Трамп має показати свою здобутки із мирного врегулювання в Україні

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, коли війна в Україні стане "війною Трампа".

На думку аналітика, російський диктатор Володимир Путін не піде на привезені спеціальним посланником Стівом Віткоффа та зятем Трампа Джаредом Кушнером мирні угоди і продовжить воювати.

— Поки він при владі — буде воювати. Але це нічого росіянам не дасть, тому що час працює проти них. Тому що своєю бикуватою відмовою (вимога віддати РФ всю територію Донбасу, обмежити чисельність ЗСУ і щоб США та Європа визнали окуповані території за Росією. – Ред.) вони вже ставлять Трампа в дуже незручне становище, — каже політичний експерт.

А тим часом на Трампа вже тиснуть обставини і американські виборці.

— І Путін думає: пропетляємо до різдвяних вихідних. Почнуться якісь речі, всі підуть зірвати допомогу з боку європейців (в першу чергу йдеться про фінанси) і багато іншого. Але Путін, мабуть, забув іншу дату — 20 січня вже буде рік, як президент Трамп при владі. А тут вже треба підсумки підводити. А війна висить. Війна висить і вона стає вже його війною, — підсумував Тарас Загородній.

