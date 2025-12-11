Вы останетесь без субсидии: адвокат назвал два шага для ее спасения

На поддержку от государства вливают не только доходы

На отопительный сезон 2025-2026 субсидия начисляется с учетом доходов всех людей в домохозяйстве. Но и здесь есть нюанс, из-за которого украинцы могут лишиться субсидий.

Что нужно знать:

На начисление субсидии влияет нахождение жителей домохозяйства за границей

Решение ПФУ по отмене помощи можно обжаловать

Об этом "Телеграф" рассказал Любомир Кожухов, юрист по перерасчету пенсии ЮК "Приходько и партнеры". По его словам, при начислении субсидии учитываются доходы за I-II кварталы 2025 года.

А вот пенсия взимается в размере, начисленном за август 2025 года. Выходит, что именно это может повлиять на решения по субсидии на отопительный сезон. Кроме того, формально состав домохозяйства считается по месту регистрации, но находящихся за границей более 60 дней (без уважительных причин) могут исключить из состава, чтобы их доходы не "топили" субсидию.

При этом если решение Пенсионного фонда (ПФУ) вызывает у потребителей сомнения, его можно обжаловать. Для этого, по словам юриста, достаточно сделать два шага:

Представить административную жалобу в главное управление ПФУ или Минсоцполитики со всеми доказательствами. То есть документами о доходах, составе семьи, подтверждении пребывания за границей и т.д.

Подать иск в окружной админсуд. Тут уже орган власти должен доказать, что его отказ или прекращение субсидии правомерны.

Обычно эти два шага помогают вернуть субсидию. Ведь грамотная досудебная жалоба и готовность идти в суд – лучшая "страховка" против формализма ПФУ, отмечает Кожухов.

