Уваги потребують одразу кілька питань: NAUDI звернулась з листом до премʼєра Свириденко

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася із відкритим листом до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко щодо критичних питань функціонування підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Щонайперше йдеться про запровадження програм фінансової підтримки підприємств для відновлення пошкоджених або знищених виробничих потужностей.

Про це NAUDI інформує у дописі на Facebook. Також Асоціація додала скан-копії надісланого листа.

NAUDI зазначає, що отримує численні звернення учасників Асоціації про запровадження механізмів надання державної допомоги для відновлення матеріально-технічної бази та виробничих приміщень для подальшого виконання оборонних замовлень.

Орієнтовні обсяги збитків підприємств складають сотні мільйонів гривень, що суттєво ускладнює їх подальшу діяльність. Однак чинне нормативно-правове поле не забезпечує належного механізму державної фінансової підтримки для відновлення пошкоджених або знищених потужностей.

Зазначається, що раніше NAUDI неодноразово зверталась до профільних міністерств із пропозиціями щодо внесення відповідних змін. Усі без винятку профільні державні відомства визнали важливість і актуальність порушеного питання, однак відповідні зміни до постанов наразі не внесені.

Інша проблемна ситуація, додає Асоціація, стосується ухвалення оновленої редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275.

Розроблений NAUDI проєкт змін до цієї постанови, який повністю відповідає сучасним оперативним і виробничим реаліям, протягом тривалого часу неодноразово направлявся як до Кабінету Міністрів України, так і до профільних міністерств. Усі підтверджували важливість ухвалення оновленої редакції постанови, однак, починаючи з 2024 року, жодних суттєвих змін внесено не було.

Ще одна проблема стосується питання функціонування спеціального правового режиму Defence City (Дефенс Сіті).

5 жовтня 2025 року в Україні набув чинності закон про спеціальний правовий режим Defence City, що передбачає суттєві податкові пільги та регуляторні спрощення для підприємств оборонно-промислового комплексу. Цей режим позиціонувався як швидкий і дієвий інструмент стимулювання розвитку вітчизняного ОПК та нарощування виробничого потенціалу в умовах триваючої агресії.

Передбачалося, що Кабінет Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання ним чинності забезпечить прийняття необхідних нормативно-правових актів для практичної реалізації цього спеціального режиму. Таким чином, відповідні механізми мали запрацювати вже у листопаді 2025 року.

Проте нормативно-правові акти, необхідні для запуску Defence City, не прийняті й досі. У результаті одна з ключових реформ оборонно-промислового комплексу України залишається нереалізованою на практиці й не може виконувати функції, задля яких була ухвалена — забезпечувати швидкий розвиток підприємств ОПК, стимулювати інвестиції, масштабувати виробництво та посилювати спроможності вітчизняного ОПК.

Окремої уваги, йдеться у повідомленні, потребує також питання відкриття експорту озброєння.

У вересні 2025 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про відкриття експорту зброї, яка перебуває у профіциті та може бути реалізована за кордоном для отримання додаткових фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансування. NAUDI зазначає, що підтримує ініціативу Президента та переконана, що її реалізація створить потужний стимул для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, сприятиме формуванню іміджу України як надійного гравця на міжнародному ринку озброєнь та зміцненню обороноздатності держави.

Для цього необхідно терміново розробити та ухвалити прозорі, зрозумілі та недискримінаційні механізми доступу підприємств ОПК до експорту, які дозволять кожному виробнику залучати додаткові ресурси на розвиток та підвищувати спроможність задовольняти потреби оборонного сектору.

NAUDI також показала напрацьовані варіанти вирішення проблемних питань підприємств українського ОПК, які пов’язані із ракетно-бомбовими ударами російських окупантів, а саме:

Запровадження механізму страхування військових ризиків, з можливістю включення страхової премії до собівартості виготовленої продукції; Запровадження механізму безвідсоткового (або з мінімальним відсотком) кредитування на відновлення виробничих спроможностей підприємств ОПК; Перерозподіл бюджетних коштів, які були передбачені в Державному бюджеті України на розвиток ОПК на прямі дотації з відновлення пошкоджених або знищених підприємств.

Тому NAUDI звернулась до Прем'єр-міністра з проханням взяти ці питання на особистий контроль та в найкоротші терміни внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, які регулюють зазначені питання.

Зі свого боку Асоціація наголошує, що готова взяти активну участь у необхідних напрацюваннях та надати необхідну експертну допомогу.